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Враг атаковал вокзал в Сумах, обломки сбитого дрона упали на крышу поезда

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Обломки сбитого "шахеда" упали на крышу вагона поезда Сумы-Рахов, вспыхнул пожар. Пассажиры были в укрытии, рейс задерживается на пять часов из-за инцидента.

Враг атаковал вокзал в Сумах, обломки сбитого дрона упали на крышу поезда

Армия рф беспилотником атаковала территорию вокзала в Сумах. "Шахед" сбили, но обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов, загорелась крыша, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Враг атаковал территорию вокзала в Сумах БПЛА. Шахед был сбит над зданием вокзала и его обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов. Как результат — возгорание крыши последнего вагона 

- говорится в сообщении.

По данным УЗ, пассажиры и поездная бригада не пострадали, так как находились в укрытии.

На данный момент поезд отправился и движется с задержкой +5 часов.

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Антонина Туманова

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