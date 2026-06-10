Враг атаковал вокзал в Сумах, обломки сбитого дрона упали на крышу поезда
Киев • УНН
Обломки сбитого "шахеда" упали на крышу вагона поезда Сумы-Рахов, вспыхнул пожар. Пассажиры были в укрытии, рейс задерживается на пять часов из-за инцидента.
Армия рф беспилотником атаковала территорию вокзала в Сумах. "Шахед" сбили, но обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов, загорелась крыша, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Враг атаковал территорию вокзала в Сумах БПЛА. Шахед был сбит над зданием вокзала и его обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов. Как результат — возгорание крыши последнего вагона
По данным УЗ, пассажиры и поездная бригада не пострадали, так как находились в укрытии.
На данный момент поезд отправился и движется с задержкой +5 часов.
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