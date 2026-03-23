Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зник
Київ • УНН
Основний профіль блогерки Юлії Верби став недоступним для користувачів. Наразі причини видалення сторінки з трьома мільйонами фоловерів невідомі.
Одна з основних сторінок української блогерки Юлії Верби у Instagram, на якій була найбільша аудиторія, близько трьох мільйонів підписників, була заблокована. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інстаманія.
Профіль інфлюенсерки став недоступним для користувачів, а при спробі перейти на сторінку підписник бачить інформацію про те, що "користувача не знайдено". Крім того, на сторінці відсутні всі пости Верби.
Причини блокування сторінки наразі невідомі. Варто також додати, що це вже не перший випадок блокування Instagram знаменитості. 2 роки тому вже була подібна історія із сторінкою блогерки. Тоді блокування викликало неабияке занепокоєння серед фоловерів і рекламодавців.
Зазначимо, що саме цей акаунт був одним із головних для блогерки та мав найбільшу кількість підписників — близько 3 млн.
