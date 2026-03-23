Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зник

Одна з основних сторінок української блогерки Юлії Верби у Instagram, на якій була найбільша аудиторія, близько трьох мільйонів підписників, була заблокована. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інстаманія.

Профіль інфлюенсерки став недоступним для користувачів, а при спробі перейти на сторінку підписник бачить інформацію про те, що "користувача не знайдено". Крім того, на сторінці відсутні всі пости Верби.

Причини блокування сторінки наразі невідомі. Варто також додати, що це вже не перший випадок блокування Instagram знаменитості. 2 роки тому вже була подібна історія із сторінкою блогерки. Тоді блокування викликало неабияке занепокоєння серед фоловерів і рекламодавців.

