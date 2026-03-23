Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез
Киев • УНН
Основной профиль блогерши Юлии Вербы стал недоступным для пользователей. Сейчас причины удаления страницы с тремя миллионами фолловеров неизвестны.
Одна из основных страниц украинской блогерши Юлии Вербы в Instagram, на которой была самая большая аудитория, около трех миллионов подписчиков, была заблокирована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Инстаманию.
Профиль инфлюенсера стал недоступным для пользователей, а при попытке перейти на страницу подписчик видит информацию о том, что "пользователь не найден". Кроме того, на странице отсутствуют все посты Вербы.
Причины блокировки страницы пока неизвестны. Стоит также добавить, что это уже не первый случай блокировки Instagram знаменитости. 2 года назад уже была подобная история со страницей блогерши. Тогда блокировка вызвала немалое беспокойство среди фолловеров и рекламодателей.
Отметим, что именно этот аккаунт был одним из главных для блогерши и имел наибольшее количество подписчиков — около 3 млн.
