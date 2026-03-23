Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко
Киев • УНН
Известный кулинар рассказал о потере любимца, который прожил с ним 15 лет. Чоко стал первой собакой шоумена и навсегда изменил его отношение к животным.
Известный кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво поделился болезненной новостью с подписчиками в соцсетях: его четвероногий друг ушел из жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущего.
В искреннем и эмоциональном сообщении Эктор вспомнил, как начиналась их история с песиком Чоко. Эктор признался, что его любовь к собакам началась именно с песика Чоко. Шоумен отметил, что до определенного времени был "кошатником", но когда 15 лет назад у него появился Чоко, ведущий изменил свои предпочтения относительно животных.
Спасибо тебе за все, мой первый и такой особенный друг. Я никогда тебя не забуду. Покойся с миром, мой маленький Чоко
Кроме того, Эктор разместил у себя в сторис серию фотографий, связанных с Чоко. Он посвятил кадры четвероногому другу.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков21.10.24, 06:53 • 17949 просмотров