Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки Чоко
Київ • УНН
Відомий кулінар розповів про втрату улюбленця, який прожив з ним 15 років. Чоко став першим собакою шоумена та назавжди змінив його ставлення до тварин.
Відомий кулінар і телеведучий Ектор Хіменес‑Браво поділився болючою звісткою з підписниками в соцмережах: його чотирилапий друг пішов з життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram ведучого.
У щирому й емоційному дописі Ектор згадав, як починалася їхня історія з песиком Чоко. Ектор зізнався, що його любов до собак почалася саме із песика Чоко. Шоумен зазначив, що до певного часу був "кошатником", але коли 15 років тому у нього з’явився Чоко, ведучий змінив свої уподобання стосовно тварин.
Дякую тобі за все, мій перший і такий особливий друже. Я ніколи тебе не забуду. Спочивай з миром, мій маленький Чоко
Крім того, Ектор розмістив у себе в сторіс серію світлин, пов’язаних з Чоко. Він присвятив кадри чотирилапому другу.
