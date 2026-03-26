Отказалась от роли в Netflix - Екатерина Билык объяснила принципиальную позицию

Киев • УНН

 • 3074 просмотра

Украинская блогерша отклонила предложение Netflix из-за несоответствия образа героини ее принципам. Она не захотела поддерживать устаревшие сценарии.

Отказалась от роли в Netflix - Екатерина Билык объяснила принципиальную позицию

Популярная украинская модель и блогер Екатерина Билык отказалась от участия в крупном сериальном проекте стриминговой платформы Netflix, несмотря на перспективу международного релиза и сотрудничества с иностранной командой. Инфлюенсеру предлагали роль в многосерийном формате, который планировали снимать сразу в нескольких странах Центральной Европы, передает УНН со ссылкой на интервью, которое Билык дала для ютуб-проекта "Телеканал D1".

По замыслу авторов, сюжет должен был раскрывать закулисье жизни обеспеченных представителей региона, сочетая атмосферу роскоши с криминальной драматургией и провокационными сюжетными линиями. Впрочем, после обсуждения деталей персонажа модель пришла к выводу, что предложенный образ не соответствует ее представлению о современной женщине из Восточной Европы.

По словам Билык, сценарий использовал упрощенное видение героини и апеллировал к стереотипам, которые, по ее мнению, давно утратили актуальность. Именно это стало решающим фактором для отказа, несмотря на потенциально широкую аудиторию и громкую премьеру.

Модель подчеркнула, что для нее принципиально поддерживать инициативы, которые демонстрируют украинок как уверенных в себе, самостоятельных и разносторонних личностей. Она убеждена, что популярность не должна требовать уступок собственным убеждениям, ведь контент формирует восприятие женщин в международном медиапространстве.

Госагентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Алену Омович на более чем 5 млн гривен за рекламу казино на своих соцстраницах.

