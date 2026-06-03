Удар рф по Днепру 3 мая - уничтожены склады АТБ, поврежден детский сад

Фото: ГСЧС Украины

В результате российской атаки на Днепр 3 июля, из-за которой пострадали склады сети супермаркетов АТБ, также задело несколько многоэтажек и садик. Об этом написал в Telegram городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, городские власти предоставили спасателям водовозы для тушения огромного пожара на складах АТБ.

Городские больницы Днепра занимаются пострадавшими. У людей осколочные ранения и рваные раны - написал Филатов.

В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар по логистической компании, расположенной рядом.

На месте работают более 100 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС - говорится в сообщении.

Напомним

В среду, 3 июля, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами.