Удар рф по Днепру 3 мая - уничтожены склады АТБ, поврежден детский сад
Киев • УНН
В результате обстрела Днепра повреждены склады АТБ, многоэтажки и детсад. Пострадавшие находятся в больницах, продолжается ликвидация последствий.
В результате российской атаки на Днепр 3 июля, из-за которой пострадали склады сети супермаркетов АТБ, также задело несколько многоэтажек и садик. Об этом написал в Telegram городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.
Детали
Как отметил чиновник, городские власти предоставили спасателям водовозы для тушения огромного пожара на складах АТБ.
Городские больницы Днепра занимаются пострадавшими. У людей осколочные ранения и рваные раны
В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар по логистической компании, расположенной рядом.
На месте работают более 100 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС
Напомним
В среду, 3 июля, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами.