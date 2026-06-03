Удар рф по Днепру 3 июня - более 100 спасателей тушат пожар на складах
Киев • УНН
Из-за российского удара 3 июня в Днепре горят склады торговой сети. Ранения получили восемь человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В Днепре несколько часов более 100 спасателей укрощают огонь на складах торговой сети, который был вызван российским ударом 3 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Детали
По словам чиновника, на месте работают 40 единиц техники. Также повреждения получила логистическая компания - там пожар уже потушили.
Восемь человек получили ранения. Семеро из них госпитализированы. Трое - в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь
Напомним
В среду, 3 июля, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами.
Городской голова Борис Филатов также сообщил, что в результате российской атаки на Днепр 3 июля также зацепило несколько многоэтажек и садик.