В Крыму сообщают о массированной атаке дронов и взрывах возле военных объектов

Вечером 3 июня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в районах Симферополя, Севастополя, Джанкоя и аэродрома "Кача". Об этом сообщают телеграм-канал "Крымский ветер" и партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

По данным "Крымского ветра", около 22:30-23:50 были зафиксированы многочисленные взрывы в районе военного аэродрома "Кача", мыса Фиолент, под Симферополем и вблизи Гвардейского. Местные жители также сообщали о работе зенитных установок, прожекторов и мобильных огневых групп.

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В районе поселка Грэсовский, по сообщениям очевидцев, прозвучало как минимум несколько взрывов. Впоследствии стало известно о детонации двух FPV-дронов. Также сообщалось о мощном взрыве и зареве. Рядом с этим районом расположены две нефтебазы сети TES, которые уже подвергались атакам в 2025 году.

Сообщают об ударе по воинской части

Около 23:44, по данным подписчиков "Крымского ветра", произошел прилет по российской воинской части в центре Симферополя. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Движение АТЕШ также сообщало о пролете беспилотников над Севастополем, взрывах в Нахимовском районе города и активной работе российской ПВО. Кроме того, партизаны заявили о движении беспилотников в направлении оккупированного Мелитополя, где российские силы пытались их перехватить. российские власти на момент публикации не комментировали возможные последствия атаки.

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