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Украина достигла важных результатов благодаря мидл- и дипстрайкам, рф сталкивается с дефицитом горючего - Зеленский

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Из-за украинских ударов рф испытывает дефицит горючего и логистические проблемы. Зеленский назвал баллистические ракеты последним аргументом врага.

Украина достигла важных результатов благодаря мидл- и дипстрайкам, рф сталкивается с дефицитом горючего - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важных достижениях благодаря украинским мидл- и дипстрайкам, россия сталкивается с очевидным дефицитом горючего, передает УНН.

Мы также достигли очень важных результатов благодаря нашим мидл- и дипстрайкам. россия сталкивается с очевидным дефицитом горючего на временно оккупированных территориях и в части центральной России, а также с серьезными нарушениями в своей логистике 

- заявил Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве.

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По словам Президента, благодаря этому давлению Украина заставляет россию выбирать между дипломатией и дальнейшими потерями.

Важно, что россия предстает именно перед таким выбором. И сейчас у россии остался только один, последний, аргумент – баллистические ракеты. Только один 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

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