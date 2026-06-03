Украина достигла важных результатов благодаря мидл- и дипстрайкам, рф сталкивается с дефицитом горючего - Зеленский
Киев • УНН
Из-за украинских ударов рф испытывает дефицит горючего и логистические проблемы. Зеленский назвал баллистические ракеты последним аргументом врага.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важных достижениях благодаря украинским мидл- и дипстрайкам, россия сталкивается с очевидным дефицитом горючего, передает УНН.
Мы также достигли очень важных результатов благодаря нашим мидл- и дипстрайкам. россия сталкивается с очевидным дефицитом горючего на временно оккупированных территориях и в части центральной России, а также с серьезными нарушениями в своей логистике
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью28.05.26, 17:01 • 22785 просмотров
По словам Президента, благодаря этому давлению Украина заставляет россию выбирать между дипломатией и дальнейшими потерями.
Важно, что россия предстает именно перед таким выбором. И сейчас у россии остался только один, последний, аргумент – баллистические ракеты. Только один
Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 3884 просмотра