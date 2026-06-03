Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман

Несмотря на критику со стороны отдельных активистов относительно эффективности украинского дальнобойного оружия производства Fire Point, их дроны продолжают поражать цели в глубоком тылу россии. Во время масштабной атаки на ленинградскую область 3 июня были атакованы нефтяной терминал в санкт-петербурге и корабли в Кронштадте. Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания не могла проигнорировать проведение в городе петербургского международного экономического форума, где будет выступать президент рф владимир путин, и решила "заглянуть" туда собственными средствами поражения, пишет УНН.

В санкт-петербурге утром 3 июня прозвучали многочисленные взрывы во время масштабной атаки беспилотников. По данным OSINT-анализа ASTRA, в результате удара возник пожар на территории АО "петербургский нефтяной терминал" – одного из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов на северо-западе россии. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение важных объектов на территории россии. Инцидент произошел в день начала петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 3 по 6 июня и должен собрать иностранных бизнесменов и представителей власти.

По словам Дениса Штилермана, ПМЭФ - это крупнейшее и важнейшее мероприятие для россии, где ежегодно выступает президент рф владимир путин "о том, как россия всех побеждает и становится мощнее". В этом году, по данным Штилермана, на форум приехал глава Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кук-младший, который уже успел посетить киностудию "Ленфильм".

Из-за таких почтенных гостей и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать — и срочно вылетели в Питер. Но есть нюанс)) Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, привести его не удалось — поэтому пришлось минусануть два других корабля уже на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭФ-2026 будут дышать полной грудью и наслаждаться видами написал Штилерман на своей странице в соцсети Х.

По данным мониторингового канала Exilenova+, в Кронштадте были атакованы несколько судов. Одно из них — вероятно, корвет Бойкий, который в 2025 году неоднократно сопровождал корабли теневого флота рф в Ла-Манше.

Стоит заметить, что об ударах Fire Point по российским объектам одним из первых сообщил в своих соцсетях также Центр противодействия коррупции (ЦПК), очевидно пытаясь пропиариться на "горячей теме". В то же время активисты активно работают против украинского производителя, критикуя изготовление оружия и игнорируя успешные удары по объектам в глубине территории россии.

Президент сказал о 3 000 ракет, мне кажется, еще в 25-м году, которые должны были быть изготовлены. А у нас это был ключевой заказ Fire Point. Они получали, ну, если я это монопольной долей, но по меньшей мере наибольшей долей финансирования на эти вещи (...) Или я не хочу, чтобы в Украине были ракеты? Да конечно хочу. И это мотивация, почему мы ставим под вопрос, друзья, почему эта компания получила, я считаю монопольную долю денег на ракеты, которых нет (…) Меня не Штилерман интересует, а ракеты в конце, потому что они должны были быть в 25-м году и их нет. И должна была быть от Штилермана. Шаг назад – есть результат от него (...) Да, ну три результативных удара были. Это не тысячи ракет, это не даже 300 результативных, даже не 30, три. Тот ли это результат, за который мы заплатили такую кучу денег? - заявлял руководитель ЦПК Виталий Шабунин в одном из интервью.

Он даже предлагал национализировать Fire Point из-за того, что якобы компания так и не изготовила эффективное оружие.

Напомним

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео работы дронов FP-1 и FP-2 по военным целям и топливно-энергетическим объектам в рф в ночь на 30 мая. Украинские дроны поразили нефтебазы, танкер, Искандер и два самолета Ту-142.