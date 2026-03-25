рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський

росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання. Особлива увага – Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики.

Зеленський доручив урядовцям та команді Офісу Президента також пропрацювати разом із нашими військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання.

