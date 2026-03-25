рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский

Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Президент провел селектор по всем регионам, где были российские удары и попадания. Особое внимание – Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества.

Зеленский поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Надо добавить рубежей защиты – это четкая задача.

Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов - сообщил Глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, еще раз сегодня прошлись с премьер-министром Украины и руководителем Нафтогаза, другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины тоже должны, что сделать.

