18:28 • 2746 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
16:27 • 11322 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
13:57 • 36000 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44009 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 40047 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 54419 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 72117 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 59802 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 56916 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55065 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 32754 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41258 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39456 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33398 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 18995 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 36002 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44011 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33430 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39482 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41283 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 19016 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 58752 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 35564 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 65066 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 65398 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский

Киев • УНН

 • 2758 просмотра

россия готовит атаки на объекты водоснабжения в ближайшие месяцы. Президент поручил усилить ПВО в западных регионах и защитить критическую инфраструктуру.

рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский

Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент провел селектор по всем регионам, где были российские удары и попадания. Особое внимание – Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества.

Зеленский поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Надо добавить рубежей защиты – это четкая задача.

Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов 

- сообщил Глава государства.

Добавим

Кроме того, по словам Зеленского, еще раз сегодня прошлись с премьер-министром Украины и руководителем Нафтогаза, другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины тоже должны, что сделать.

россияне за 24 часа запустили по Украине 999 "шахедов" - 94,6% целей сбито25.03.26, 19:45 • 1964 просмотра

Антонина Туманова

