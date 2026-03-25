россияне за 24 часа запустили по Украине 999 "шахедов" - 94,6% целей сбито

Вчера, 24 марта, Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. Несмотря на рекордное количество средств поражения, воины противовоздушной обороны отразили удар и уничтожили более 94% запущенных целей. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Этой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар врага с применением баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего за сутки было применено 999 дронов типа "шахед"

Только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области.

Отмечается, что россия применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.

В ответ Украина развивает эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе. К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет.

Результаты такой работы уже заметны в крупных городах, которые традиционно были основными целями врага. Осознавая ограниченность возможностей для атаки, противник смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре в западных областях Украины