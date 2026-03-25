россияне за 24 часа запустили по Украине 999 "шахедов" - 94,6% целей сбито
Киев • УНН
Украина отразила самую масштабную атаку за сутки, уничтожив 94,6 процента целей. Над Киевщиной ликвидировали 250 дронов, враг смещает фокус на западные регионы.
Вчера, 24 марта, Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. Несмотря на рекордное количество средств поражения, воины противовоздушной обороны отразили удар и уничтожили более 94% запущенных целей. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Этой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар врага с применением баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего за сутки было применено 999 дронов типа "шахед"
Только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области.
Отмечается, что россия применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.
Как Украина усиливает защиту неба
В ответ Украина развивает эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе. К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет.
Результаты такой работы уже заметны в крупных городах, которые традиционно были основными целями врага. Осознавая ограниченность возможностей для атаки, противник смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре в западных областях Украины
Министерство обороны Украины уже работает над созданием нового рубежа воздушной защиты, который должен исключить атаки на мирные города на западе страны.
Враг понимает эти процессы. Именно поэтому во время удара 24 марта россия применила все доступные ресурсы
