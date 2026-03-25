$43.920.0950.900.01
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
46%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кирилл Буданов
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Львов
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Иран
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
YouTube
Шахед-136

россияне за 24 часа запустили по Украине 999 "шахедов" - 94,6% целей сбито

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Украина отразила самую масштабную атаку за сутки, уничтожив 94,6 процента целей. Над Киевщиной ликвидировали 250 дронов, враг смещает фокус на западные регионы.

Вчера, 24 марта, Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. Несмотря на рекордное количество средств поражения, воины противовоздушной обороны отразили удар и уничтожили более 94% запущенных целей. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Этой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар врага с применением баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего за сутки было применено 999 дронов типа "шахед"

- говорится в сообщении.

Только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. 

Отмечается, что россия применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.

Как Украина усиливает защиту неба

В ответ Украина развивает эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе. К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет.

Результаты такой работы уже заметны в крупных городах, которые традиционно были основными целями врага. Осознавая ограниченность возможностей для атаки, противник смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре в западных областях Украины

- говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины уже работает над созданием нового рубежа воздушной защиты, который должен исключить атаки на мирные города на западе страны.

Враг понимает эти процессы. Именно поэтому во время удара 24 марта россия применила все доступные ресурсы

- добавили в Минобороны.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Министерство обороны Украины
Шахед-136
Украина
Киев