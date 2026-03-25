Генштаб подтвердил поражение завода «Новатэк-Усть-Луга» и боевого ледокола РФ
Киев • УНН
Силы обороны поразили нефтяной терминал в Ленинградской области и ледокол «Пурга». Также уничтожены четыре узла связи противника на оккупированных территориях.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода "НОВАТЭК-Усть-Луга", российского боевого ледокола в Ленинградской области РФ и узлов связи на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН.
В ночь на 24 марта во время совместной операции Силы обороны Украины поразили завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов). На территории предприятия зафиксирован пожар
Указанный объект, как отмечено, является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов
По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.
Также поражены узлы связи подразделений противника в Донецке, в н.п. Великая Новоселка, н.п. Горняк на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, поражен вражеский узел связи и в районе Федоровки Запорожской области
Поражение таких объектов, как указано, существенно усложняет управление подразделениями противника и координацию им боевых действий.
"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
