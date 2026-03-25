$43.920.0950.900.01
ukenru
09:00 • 20120 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.9м/с
28%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Генштаб подтвердил поражение завода «Новатэк-Усть-Луга» и боевого ледокола РФ

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Силы обороны поразили нефтяной терминал в Ленинградской области и ледокол «Пурга». Также уничтожены четыре узла связи противника на оккупированных территориях.

Генштаб подтвердил поражение завода «Новатэк-Усть-Луга» и боевого ледокола РФ
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода "НОВАТЭК-Усть-Луга", российского боевого ледокола в Ленинградской области РФ и узлов связи на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН.

В ночь на 24 марта во время совместной операции Силы обороны Украины поразили завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов). На территории предприятия зафиксирован пожар

- сообщили в Генштабе.

Указанный объект, как отмечено, является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов

- указали в Генштабе.

По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Также поражены узлы связи подразделений противника в Донецке, в н.п. Великая Новоселка, н.п. Горняк на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, поражен вражеский узел связи и в районе Федоровки Запорожской области

- отметили в Генштабе.

Поражение таких объектов, как указано, существенно усложняет управление подразделениями противника и координацию им боевых действий.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Донецк