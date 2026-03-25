Генштаб підтвердив ураження заводу "новатек-усть-луга" та бойового криголама рф
Київ • УНН
Сили оборони уразили нафтовий термінал у Ленінградській області та криголам Пурга. Також знищено чотири вузли зв'язку ворога на окупованих територіях.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга", російського бойового криголама у Ленінградській області рф і вузлів зв'язку на ТОТ України, пише УНН.
У ніч на 24 березня під час спільної операції Сили оборони України уразили завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області рф. За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу
Зазначений об’єкт, як вказано, є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів
За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі прикордонної служби фсб російської федерації. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
Також уражено вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у н.п. Велика Новосілка, н.п. Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім того, уражено ворожий вузол зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області
Ураження таких об'єктів, як вказано, суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій.
"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
