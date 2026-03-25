$43.920.0950.900.01
Генштаб підтвердив ураження заводу "новатек-усть-луга" та бойового криголама рф

Київ • УНН

 • 2880 перегляди

Сили оборони уразили нафтовий термінал у Ленінградській області та криголам Пурга. Також знищено чотири вузли зв'язку ворога на окупованих територіях.

фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга", російського бойового криголама у Ленінградській області рф і вузлів зв'язку на ТОТ України, пише УНН.

У ніч на 24 березня під час спільної операції Сили оборони України уразили завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області рф. За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу

- повідомили у Генштабі.

Зазначений об’єкт, як вказано, є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів

- вказали у Генштабі.

За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі прикордонної служби фсб російської федерації. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Також уражено вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у н.п. Велика Новосілка, н.п. Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім того, уражено ворожий вузол зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області

- зазначили у Генштабі.

Ураження таких об'єктів, як вказано, суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

