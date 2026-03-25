Генштаб повідомив про понад 1200 ліквідованих окупантів за добу
Київ • УНН
За добу ЗСУ знищили 1220 російських військових та 51 артилерійську систему. Також ворог втратив 2459 безпілотників та 23 крилаті ракети на фронті.
За минулу добу російська армія втратила на фронті ще 1220 військових. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки, артилерію, дрони та крилаті ракети. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська втратили:
- 1220 військових
- 6 танків
- 3 бойові броньовані машини
- 51 артилерійську систему
- 2459 БпЛА оперативно-тактичного рівня
- 23 крилаті ракети
- 196 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Також повідомляється, що втрат у ворожої авіації, гелікоптерах, РСЗВ, ППО, кораблях і підводних човнах за цю добу не зафіксовано.
У Генштабі наголосили, що дані щодо втрат противника уточнюються. Найбільше зростання за добу знову зафіксовано по дронах, артилерії та автомобільній техніці.
