Генштаб повідомив про понад 1200 ліквідованих окупантів за добу

За минулу добу російська армія втратила на фронті ще 1220 військових. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки, артилерію, дрони та крилаті ракети. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська втратили:

1220 військових

6 танків

3 бойові броньовані машини

51 артилерійську систему

2459 БпЛА оперативно-тактичного рівня

23 крилаті ракети

196 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Також повідомляється, що втрат у ворожої авіації, гелікоптерах, РСЗВ, ППО, кораблях і підводних човнах за цю добу не зафіксовано.

У Генштабі наголосили, що дані щодо втрат противника уточнюються. Найбільше зростання за добу знову зафіксовано по дронах, артилерії та автомобільній техніці.

