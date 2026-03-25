Після удару ГУР у росіян могла залишитися лише одна пускова для ракет Циркон
Київ • УНН
Після удару ГУР по комплексу Бастион-М ворог втратив більшість пускових. Тепер окупанти ймовірно мають лише одну справну установку для гіперзвукових ракет.
Після атаки ГУР МОУ по російському комплексу "Бастион-М" ворог міг втратити більшість пускових установок для гіперзвукових ракет "Циркон". За оцінками, наразі придатною до використання може залишатися лише одна. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
ГУР повідомило про знищення однієї пускової та пошкодження ще однієї. Водночас на відео було зафіксовано три пускові установки та командний пункт.
Раніше росіяни запускали не більше чотирьох "Цирконів" за один удар. Оскільки одна пускова розрахована на дві ракети, це вказувало на наявність приблизно двох установок.
Фіксація трьох пускових може свідчити, що рф вперше планувала одночасний запуск до шести ракет. Після удару, ймовірно, залишилася лише одна справна установка.
Інтенсивність застосування Цирконів
У 2024 році та до серпня 2025 року рф використала лише 14 таких ракет. У 2026 році темпи зросли – лише за січень-березень було застосовано 23 "Циркони".
Сили оборони вразили ЗРК, БРК "Бастіон" та склади боєприпасів окупантів - Генштаб17.03.26, 14:07 • 3912 переглядiв
При цьому максимальна кількість за один удар – чотири ракети – фіксувалася лише двічі у лютому.
Технічні питання і можливості рф
Пускові "Бастион-М" візуально майже не відрізняються від звичайних "Бастионів", які використовують ракети "Онікс". Чи можлива їхня модернізація під "Циркон" – наразі невідомо.
Також не виключено, що рф має стаціонарні пускові для цих ракет, зокрема на об’єкті "Об’єкт-100" поблизу Балаклави.
Удар ГУР може тимчасово обмежити можливості рф застосовувати "Циркони" у масованих атаках.
Генштаб підтвердив ураження пускової установки російського "Бастіону" у Криму24.03.26, 11:43 • 3742 перегляди