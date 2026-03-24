Генштаб підтвердив ураження пускової установки російського "Бастіону" у Криму
Київ • УНН
Сили оборони уразили пускову установку в Актачі та пункти управління на окупованих територіях. Також завдано ударів по районах зосередження ворога.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої пускової установки БРК "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму, а також пунктів управління та районів зосередження противника на ТОТ, пише УНН.
Деталі
"У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні Генштабу.
Зокрема, уражено пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Актачі, ТОТ АР Крим)
"Також уражено райони зосередження противника (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.), (Хороше, ТОТ Луганської обл.), (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.). Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.) та пункт управління БпЛА (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.)", - зазначили у Генштабі.
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.
"Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
