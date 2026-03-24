На фронті за добу зафіксовано 168 боїв, ворог застосував понад 9000 дронів - Генштаб
Київ • УНН
За добу зафіксовано 168 зіткнень та застосування ворогом понад 9000 дронів. Сили оборони знищили 890 окупантів та уразили пункт управління БПЛА.
Впродовж минулої доби 23 березня на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також противник застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 86 - із реактивних систем залпового вогню.
Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бачівськ Сумської області; Просяна, Олексіївка, Іванівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське, Оріхів, Долинка та Омельник Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку агресор шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка.
На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого.
На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.
На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле.
На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.
На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1023 безпілотні літальні апарати, 180 одиниць автомобільної техніки.
У ніч на 24 березня росіяни вдарили по Україні 34 ракетами, у тому числі 7 балістичними, і 392 дронами.