23 березня, 19:55 • 15009 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 36387 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 31297 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 31802 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 29988 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 19357 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 38502 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41796 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 34011 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 56847 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
На фронті за добу зафіксовано 168 боїв, ворог застосував понад 9000 дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

За добу зафіксовано 168 зіткнень та застосування ворогом понад 9000 дронів. Сили оборони знищили 890 окупантів та уразили пункт управління БПЛА.

Впродовж минулої доби 23 березня на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також противник застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 86 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бачівськ Сумської області; Просяна, Олексіївка, Іванівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське, Оріхів, Долинка та Омельник Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1023 безпілотні літальні апарати, 180 одиниць автомобільної техніки.

У ніч на 24 березня росіяни вдарили по Україні 34 ракетами, у тому числі 7 балістичними, і 392 дронами.

Євген Устименко

