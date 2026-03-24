На фронте за сутки зафиксировано 168 боев, враг применил более 9000 дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 506 просмотра

За сутки зафиксировано 168 столкновений и применение врагом более 9000 дронов. Силы обороны уничтожили 890 оккупантов и поразили пункт управления БПЛА.

За прошедшие сутки 23 марта на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера враг нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также противник применил 9027 дронов-камикадзе и совершил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 86 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск Сумской области; Просяная, Алексеевка, Ивановка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Заливное, Гуляйпольское, Орехов, Долинка и Омельник Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений, противник совершил 85 обстрелов, из которых три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Лимана, Дибровы и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Резниковка.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Филиал, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Степное, Новогригоровка, Красногорское и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Оленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также враг потерял шесть танков, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1023 беспилотных летательных аппарата, 180 единиц автомобильной техники.

В ночь на 24 марта россияне ударили по Украине 34 ракетами, в том числе 7 баллистическими, и 392 дронами.

