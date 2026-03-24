23 марта, 19:55
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Генштаб подтвердил поражение пусковой установки российского "Бастиона" в Крыму

Киев • УНН

 • 1646 просмотра

Силы обороны поразили пусковую установку в Актаче и пункты управления на оккупированных территориях. Также нанесены удары по районам сосредоточения врага.

фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской пусковой установки БРК "Бастион" во временно оккупированном Крыму, а также пунктов управления и районов сосредоточения противника на ВОТ, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым)

- сообщили в Генштабе.

"Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.), (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.). Кроме того, поражено ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.)", - отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

На фронте за сутки зафиксировано 168 боев, враг применил более 9000 дронов - Генштаб24.03.26, 09:25 • 2236 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Крым
Украина