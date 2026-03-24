Генштаб подтвердил поражение пусковой установки российского "Бастиона" в Крыму
Киев • УНН
Силы обороны поразили пусковую установку в Актаче и пункты управления на оккупированных территориях. Также нанесены удары по районам сосредоточения врага.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской пусковой установки БРК "Бастион" во временно оккупированном Крыму, а также пунктов управления и районов сосредоточения противника на ВОТ, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.
В частности, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым)
"Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.), (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.). Кроме того, поражено ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.)", - отметили в Генштабе.
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
