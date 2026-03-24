Генштаб подтвердил поражение пусковой установки российского "Бастиона" в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской пусковой установки БРК "Бастион" во временно оккупированном Крыму, а также пунктов управления и районов сосредоточения противника на ВОТ, пишет УНН.

"В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым) - сообщили в Генштабе.

"Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.), (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.). Кроме того, поражено ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.)", - отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

