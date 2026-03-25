После удара ГУР у россиян могла остаться только одна пусковая для ракет "Циркон"

Киев • УНН

 • 622 просмотра

После удара ГУР по комплексу "Бастион-М" враг потерял большинство пусковых. Теперь оккупанты, вероятно, имеют только одну исправную установку для гиперзвуковых ракет.

После удара ГУР у россиян могла остаться только одна пусковая для ракет "Циркон"

После атаки ГУР МОУ на российский комплекс "Бастион-М" враг мог потерять большинство пусковых установок для гиперзвуковых ракет "Циркон". По оценкам, сейчас пригодной к использованию может оставаться только одна. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

ГУР сообщило об уничтожении одной пусковой и повреждении еще одной. В то же время на видео были зафиксированы три пусковые установки и командный пункт.

Ранее россияне запускали не более четырех "Цирконов" за один удар. Поскольку одна пусковая рассчитана на две ракеты, это указывало на наличие примерно двух установок.

Фиксация трех пусковых может свидетельствовать, что РФ впервые планировала одновременный запуск до шести ракет. После удара, вероятно, осталась только одна исправная установка.

Интенсивность применения Цирконов

В 2024 году и до августа 2025 года РФ использовала только 14 таких ракет. В 2026 году темпы выросли – только за январь-март было применено 23 "Циркона".

Силы обороны поразили ЗРК, БРК "Бастион" и склады боеприпасов оккупантов - Генштаб17.03.26, 14:07 • 3912 просмотров

При этом максимальное количество за один удар – четыре ракеты – фиксировалось лишь дважды в феврале.

Технические вопросы и возможности РФ

Пусковые "Бастион-М" визуально почти не отличаются от обычных "Бастионов", которые используют ракеты "Оникс". Возможно ли их модернизация под "Циркон" – пока неизвестно.

Также не исключено, что РФ имеет стационарные пусковые для этих ракет, в частности на объекте "Объект-100" вблизи Балаклавы.

Удар ГУР может временно ограничить возможности РФ применять "Цирконы" в массированных атаках.

Генштаб подтвердил поражение пусковой установки российского "Бастиона" в Крыму24.03.26, 11:43 • 3670 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины