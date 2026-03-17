Силы обороны поразили ЗРК, БРК "Бастион" и склады боеприпасов оккупантов - Генштаб

16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Отмечается, что атакован зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцов (Брянская обл., РФ), а также район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион") вблизи Верхнекурганного (ВТО АР Крым).

Под ударом также узел связи россиян в районе Мангуша (ВТО Донецкой обл.).

Из объектов военной логистики противника поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склады боеприпасов в районах Степного и Терпения (ВТО Запорожской обл.). Также поражен учебно-тренировочный центр БпЛА в районе Генической Горки (ВТО Херсонской обл.)