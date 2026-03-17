Сили оборони вразили ЗРК, БРК "Бастіон" та склади боєприпасів окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони атакували російські ракетні комплекси, вузол зв’язку та склади боєприпасів. Уражено центр підготовки БПЛА та логістичні об'єкти ворога.
16 березня та у ніч на 17 березня Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що атаковано зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2У" у районі Клінців (Брянська обл., РФ), а також район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК "Бастіон") поблизу Верхньокурганного (ТОТ АР Крим).
Під ударом також вузол зв’язку росіян у районі Мангуша (ТОТ Донецької обл.).
Із об’єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької обл.). Також уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської обл.)
Сили оборони уразили пункти управління БпЛА у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької обл., а також райони зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької області.
