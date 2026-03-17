Дрони, Middle Strike, Deep Strike і не тільки - Федоров анонсував впровадження ШІ-рішень у кожен домен сучасної війни і систему центрів
Київ • УНН
Міноборони створює центр компетенцій для аналізу даних та розвитку автономних систем. ШІ інтегрують у дрони та артилерію.
Для пришвидшення впровадження ШІ у процеси оборони запускають Defense AI Center "A1", повідомив у вівторок міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.
Пришвидшуємо впровадження ШІ у війні - запускаємо Defense AI Center "A1". Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші
Завдання центрів, з його слів, - "постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки розвитку". "У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій", - наголосив міністр.
"Першим таким центром стає Defense AI Center "A1", який ми реалізуємо за підтримки уряду Великої Британії", - повідомив Федоров.
З його слів, основні завдання центру:
- аналіз бойових даних;
- прогнозування дій ворога;
- розвиток автономних систем;
- нові інструменти управління.
"Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах", - зазначив голова Міноборони.
"AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни - від розвідки до управління. Наше завдання - створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", - наголосив Федоров.
