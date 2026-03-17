Дрони, Middle Strike, Deep Strike і не тільки - Федоров анонсував впровадження ШІ-рішень у кожен домен сучасної війни і систему центрів

07:54 • 4466 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 22409 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 43283 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 29991 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 31793 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 29488 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 42785 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 17511 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16592 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 27443 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Популярнi новини
В ОАЕ після удару дрона загорілося велике газове родовище16 березня, 23:16 • 6814 перегляди
Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів16 березня, 23:58 • 16733 перегляди
Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok17 березня, 00:17 • 12358 перегляди
Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном17 березня, 01:00 • 9114 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті06:01 • 12509 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 28711 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 42766 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 37024 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 39186 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 44224 перегляди
Дрони, Middle Strike, Deep Strike і не тільки - Федоров анонсував впровадження ШІ-рішень у кожен домен сучасної війни і систему центрів

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Міноборони створює центр компетенцій для аналізу даних та розвитку автономних систем. ШІ інтегрують у дрони та артилерію.

Дрони, Middle Strike, Deep Strike і не тільки - Федоров анонсував впровадження ШІ-рішень у кожен домен сучасної війни і систему центрів

Для пришвидшення впровадження ШІ у процеси оборони запускають Defense AI Center "A1", повідомив у вівторок міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

Пришвидшуємо впровадження ШІ у війні - запускаємо Defense AI Center "A1". Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші

- написав Федоров у соцмережах.

Завдання центрів, з його слів, - "постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки розвитку". "У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій", - наголосив міністр.

"Першим таким центром стає Defense AI Center "A1", який ми реалізуємо за підтримки уряду Великої Британії", - повідомив Федоров.

З його слів, основні завдання центру:

  • аналіз бойових даних;
    • прогнозування дій ворога;
      • розвиток автономних систем;
        • нові інструменти управління.

          "Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах", - зазначив голова Міноборони.

          "AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни - від розвідки до управління. Наше завдання - створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", - наголосив Федоров.

          Кабмін дозволив тренувати ШІ для дронів на бойових даних - Федоров12.03.26, 15:33 • 2710 переглядiв

          Юлія Шрамко

