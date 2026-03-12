Кабмін дозволив тренувати ШІ для дронів на бойових даних - Федоров

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Відтепер відкрита можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова і прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Деталі

Як зазначив Федоров, майбутнє війни - за автономними системами. Завдання уряду - підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою.

На базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко назвала це новим форматом співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами.

Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту - зазначила Свириденко.

