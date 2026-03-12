Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров

Кабинет министров Украины принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. Отныне открыта возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова и премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

Как отметил Федоров, будущее войны - за автономными системами. Задача правительства - повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя.

На базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов;

использовать данные, которые постоянно обновляются.

Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это новым форматом сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами.

Производители вооружения будут иметь доступ к специальной ИИ-платформе, разработанной Минобороны, которая позволит безопасно и качественно тренировать модели без доступа к чувствительным базам данных. Это поможет ускорить развитие автономных систем и внедрение новых технологических решений для фронта - отметила Свириденко.

Напомним

