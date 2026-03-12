Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 1130 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 5698 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 16722 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 33583 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 43854 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 53894 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 67510 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58749 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 46105 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45914 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 49130 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 35204 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 31665 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 26592 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 21899 просмотра
публикации
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 4092 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 4624 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 27252 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 32321 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 59306 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Германия
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 546 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 1086 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 14784 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 42589 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 31152 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ
DJI Mavic

Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Кабмин запустил AI-платформу для обучения автономных систем без доступа к чувствительным базам. Производители будут использовать реальные фото и видео с фронта.

Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров

Кабинет министров Украины принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. Отныне открыта возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова и премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

Как отметил Федоров, будущее войны - за автономными системами. Задача правительства - повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя.

На базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет:

  • безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;
    • работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов;
      • использовать данные, которые постоянно обновляются.

        Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это новым форматом сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами.

        Производители вооружения будут иметь доступ к специальной ИИ-платформе, разработанной Минобороны, которая позволит безопасно и качественно тренировать модели без доступа к чувствительным базам данных. Это поможет ускорить развитие автономных систем и внедрение новых технологических решений для фронта

        - отметила Свириденко.

        Напомним

        Министерство обороны Украины законтрактовало вдвое больше мультикоптеров Mavic, Autel и Matrice.

        Евгений Устименко

        Война в УкраинеТехнологии
        ИИ (искусственный интеллект)
        Техника
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Михаил Федоров
        Министерство обороны Украины
        DJI Mavic
        Украина