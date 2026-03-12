Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров
Кабмин запустил AI-платформу для обучения автономных систем без доступа к чувствительным базам. Производители будут использовать реальные фото и видео с фронта.
Кабинет министров Украины принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. Отныне открыта возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова и премьер-министра Юлию Свириденко.
Детали
Как отметил Федоров, будущее войны - за автономными системами. Задача правительства - повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя.
На базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет:
- безопасно тренировать модели без прямого доступа к
чувствительным базам данных;
- работать с большими массивами помеченных фото- и
видеоматериалов;
- использовать данные, которые постоянно обновляются.
Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это новым форматом сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами.
Производители вооружения будут иметь доступ к специальной ИИ-платформе, разработанной Минобороны, которая позволит безопасно и качественно тренировать модели без доступа к чувствительным базам данных. Это поможет ускорить развитие автономных систем и внедрение новых технологических решений для фронта
