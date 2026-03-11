Федоров обіцяє вдвічі більше Mavic, Autel і Matrice для фронту, анонсував нові розробки з ШІ

Для фронту законтрактували рекордну кількість мультикоптерів - військові отримають удвічі більше Mavic, Autel та Matrice, паралельно йде робота над альтернативами Mavic із ШІ, повідомили у середу міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів. У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року - написав Федоров у соцмережах.

З його слів, "ідеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту".

"Збільшена потреба мультикоптерів - запит підрозділів. Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів", - повідомив міністр.

Уже в лютому, за даними Федорова, "поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем". "Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги. Військо потребує їх у великих кількостях - під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони. Важливе завдання Генерального штабу - забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", - вказав Федоров.

Паралельно працюємо над альтернативами Mavic із використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті. Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони - зазначив міністр.

