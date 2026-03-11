Федоров обіцяє вдвічі більше Mavic, Autel і Matrice для фронту, анонсував нові розробки з ШІ

$43.860.0351.040.33
09:10 • 7820 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 13001 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 15289 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 30094 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 91297 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 69833 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 41767 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45788 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36024 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 66297 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Верховний суд США розпочав процес масштабного повернення коштів після скасування тарифів Трампа
11 березня, 01:11 • 12356 перегляди
Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико
11 березня, 01:30 • 4626 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти
11 березня, 04:32 • 22543 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США
05:50 • 15411 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат
09:01 • 11382 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат
09:01 • 12117 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує
10 березня, 15:46 • 39025 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України
10 березня, 17:17 • 20711 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядають
10 березня, 16:04 • 21946 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах
10 березня, 13:12 • 32337 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери
10 березня, 11:32 • 38439 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер
9 березня, 17:41 • 38711 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The New York Times
Фільм

Федоров обіцяє вдвічі більше Mavic, Autel і Matrice для фронту, анонсував нові розробки з ШІ

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Міноборони законтрактувало вдвічі більше мультикоптерів Mavic, Autel та Matrice. Фахівці вже тестують вітчизняні аналоги дронів із використанням ШІ.

Федоров обіцяє вдвічі більше Mavic, Autel і Matrice для фронту, анонсував нові розробки з ШІ

Для фронту законтрактували рекордну кількість мультикоптерів - військові отримають удвічі більше Mavic, Autel та Matrice, паралельно йде робота над альтернативами Mavic із ШІ, повідомили у середу міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів. У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року

- написав Федоров у соцмережах.

З його слів, "ідеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту".

"Збільшена потреба мультикоптерів - запит підрозділів. Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів", - повідомив міністр.

Уже в лютому, за даними Федорова, "поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем". "Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги. Військо потребує їх у великих кількостях - під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони. Важливе завдання Генерального штабу - забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", - вказав Федоров.

Паралельно працюємо над альтернативами Mavic із використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті. Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони

- зазначив міністр.

Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних10.03.26, 10:59 • 6698 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
DJI Mavic