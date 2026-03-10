Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних

Підхід до закупівель дронів змінюють - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі реальних бойових даних з фронту, з відмовою від ручного формування потреб, щоб "прибрати "зоопарк" неефективних рішень", повідомив у вівторок міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою — без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків - написав Федоров.

Деталі

Міністр переконаний, що "перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах". "Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - зазначив Федоров.

Яким буде новий процес закупівлі?

"Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control", - повідомив Федоров і роз'яснив:

єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - зазначив міністр оборони.

Також, зі слів Федорова, у Міноборони впроваджують "новий підхід до розподілу бюджету":

"80% коштів спрямовуємо виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем";

"20% коштів залишаємо на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах". Це, з його слів, дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

"Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - переконаний Федоров.

