Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних
Київ • УНН
Міноборони впроваджує автоматичне формування потреб у БпЛА через цифрові системи. Держава купуватиме лише перевірені дрони без корупційних ризиків.
Підхід до закупівель дронів змінюють - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі реальних бойових даних з фронту, з відмовою від ручного формування потреб, щоб "прибрати "зоопарк" неефективних рішень", повідомив у вівторок міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою — без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків
Деталі
Міністр переконаний, що "перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах". "Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - зазначив Федоров.
Яким буде новий процес закупівлі?
"Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control", - повідомив Федоров і роз'яснив:
- єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
- DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
- DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.
"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - зазначив міністр оборони.
Також, зі слів Федорова, у Міноборони впроваджують "новий підхід до розподілу бюджету":
- "80% коштів спрямовуємо виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем";
- "20% коштів залишаємо на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах". Це, з його слів, дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.
"Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - переконаний Федоров.
