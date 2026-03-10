Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
08:20 • 16154 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 35864 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 74166 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 46719 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 52934 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 53264 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 32445 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73117 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33943 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49528 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 14970 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 17559 перегляди
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди10 березня, 01:54 • 13825 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 22326 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 10911 перегляди
Публікації
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 16166 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 61045 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 65033 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73125 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 67298 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 20290 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 27437 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 27360 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 28362 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 30758 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних

Київ • УНН

 • 2262 перегляди

Міноборони впроваджує автоматичне формування потреб у БпЛА через цифрові системи. Держава купуватиме лише перевірені дрони без корупційних ризиків.

Федоров хоче прибрати "зоопарк рішень" у закупівлі дронів: потреба формуватиметься "автоматично" на основі бойових даних

Підхід до закупівель дронів змінюють - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі реальних бойових даних з фронту, з відмовою від ручного формування потреб, щоб "прибрати "зоопарк" неефективних рішень", повідомив у вівторок міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою — без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків

- написав Федоров.

Деталі

Міністр переконаний, що "перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах". "Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - зазначив Федоров.

Яким буде новий процес закупівлі?

"Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control", - повідомив Федоров і роз'яснив:

  • єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
    • DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
      • DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

        "Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - зазначив міністр оборони.

        Також, зі слів Федорова, у Міноборони впроваджують "новий підхід до розподілу бюджету":

        • "80% коштів спрямовуємо виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем";
          • "20% коштів залишаємо на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах". Це, з його слів, дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

            "Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - переконаний Федоров.

            Україна готується відкрити експорт озброєння та масштабувати виробництво дронів – Федоров12.02.26, 20:11 • 3779 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в УкраїніПолітика
            ШІ (штучний інтелект)
            Техніка
            Державний бюджет
            Кабінет Міністрів України
            Соціальна мережа
            Війна в Україні
            Михайло Федоров
            Міністерство оборони України