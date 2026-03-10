Федоров хочет убрать "зоопарк решений" в закупке дронов: потребность будет формироваться "автоматически" на основе боевых данных

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
08:20 • 5916 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 27230 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 68093 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 40865 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 47464 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 50388 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 30511 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 67465 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33698 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49372 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 16021 просмотра
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 8898 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 11865 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки10 марта, 01:54 • 6426 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 15954 просмотра
публикации
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 5936 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 54925 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 59545 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 67475 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 62386 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 17783 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 24756 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 24851 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 25939 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 28870 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть

Федоров хочет убрать "зоопарк решений" в закупке дронов: потребность будет формироваться "автоматически" на основе боевых данных

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Минобороны внедряет автоматическое формирование потребностей в БпЛА через цифровые системы. Государство будет покупать только проверенные дроны без коррупционных рисков.

Федоров хочет убрать "зоопарк решений" в закупке дронов: потребность будет формироваться "автоматически" на основе боевых данных

Подход к закупкам дронов меняется - потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе реальных боевых данных с фронта, с отказом от ручного формирования потребностей, чтобы "убрать "зоопарк" неэффективных решений", сообщил во вторник министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БпЛА. Отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя — без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков

- написал Федоров.

Детали

Министр убежден, что "переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах". "Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", - отметил Федоров.

Каким будет новый процесс закупки?

"Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств - без названия БпЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте - будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: еБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control", - сообщил Федоров и разъяснил:

  • еБаллы - статистика реальной эффективности средств на поле боя;
    • DOT-Chain и Brave1 Market - данные о том, что воинские части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);
      • DELTA и Mission Control - матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

        "Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает целей - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен лишь реальный боевой результат", - отметил министр обороны.

        Также, по словам Федорова, в Минобороны внедряют "новый подход к распределению бюджета":

        • "80% средств направляем исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем";
          • "20% средств оставляем на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях". Это, по его словам, позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

            "Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести россии такие потери, которые делают невозможным ее продвижение", - убежден Федоров.

            Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров12.02.26, 20:11 • 3773 просмотра

            Юлия Шрамко

            Война в УкраинеПолитика
            ИИ (искусственный интеллект)
            Техника
            Государственный бюджет
            Кабинет Министров Украины
            Социальная сеть
            Война в Украине
            Михаил Федоров
            Министерство обороны Украины