Федоров хочет убрать "зоопарк решений" в закупке дронов: потребность будет формироваться "автоматически" на основе боевых данных

Подход к закупкам дронов меняется - потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе реальных боевых данных с фронта, с отказом от ручного формирования потребностей, чтобы "убрать "зоопарк" неэффективных решений", сообщил во вторник министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БпЛА. Отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя — без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков - написал Федоров.

Детали

Министр убежден, что "переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах". "Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", - отметил Федоров.

Каким будет новый процесс закупки?

"Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств - без названия БпЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте - будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: еБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control", - сообщил Федоров и разъяснил:

еБаллы - статистика реальной эффективности средств на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market - данные о том, что воинские части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

DELTA и Mission Control - матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает целей - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен лишь реальный боевой результат", - отметил министр обороны.

Также, по словам Федорова, в Минобороны внедряют "новый подход к распределению бюджета":

"80% средств направляем исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем";

"20% средств оставляем на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях". Это, по его словам, позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

"Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести россии такие потери, которые делают невозможным ее продвижение", - убежден Федоров.

Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров