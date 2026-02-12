Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 5352 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 10699 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 12435 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 16543 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 17998 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20317 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22194 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28159 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74046 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49295 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.3м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 41661 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 28793 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 12932 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 8240 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ14:42 • 6490 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 28862 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 74028 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 65950 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 68638 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 76436 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Германия
Милан
Брюссель
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 8344 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 12990 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 41715 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 36971 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 38558 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Украина в ближайшее время объявит решение относительно первых производителей, которые получат разрешение на экспорт вооружения. Приоритетом остается обеспечение Сил обороны и масштабирование производства дронов.

Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров

Украина в ближайшее время объявит решение относительно первых украинских производителей, которые получат разрешение на экспорт вооружения, при этом приоритетом остается полное обеспечение потребностей Сил обороны и масштабирование собственного производства дронов. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции после встречи с контактной группой по вопросам обороны Украины, передает УНН.

По словам министра, Президент Украины уже объявил о возможности открытия экспорта для большего количества производителей, а результаты работы соответствующей комиссии будут обнародованы в ближайшие дни.

Президент объявил о возможности экспорта для большего количества производителей, и в ближайшие дни мы сообщим новости о результатах этого процесса 

– отметил Федоров.

Он подчеркнул, что интерес к украинским разработкам со стороны партнеров стремительно растет, в частности в сфере беспилотных систем. По его словам, многие страны выражают желание присоединиться к совместному производству украинских дронов.

Министр также сообщил, что уже ведется работа над новыми совместными продуктами, которые будут производиться как в Украине, так и за рубежом. В частности, он упомянул о производстве дронов в кооперации с Великобританией.

Федоров пояснил, что для запуска экспорта была обновлена работа соответствующей комиссии и издан отдельный указ Президента, который должен запустить механизм уже в ближайшие дни или недели.

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия12.02.26, 15:47 • 16556 просмотров

В то же время министр подчеркнул, что прогнозировать объемы возможного экспорта в денежном выражении пока сложно. По его словам, Украина представит партнерам план производства дронов на текущий год, но эти данные не разглашаются публично.

Мы планируем существенно масштабировать производство дронов и обеспечение наших войск. Исходя из ситуации на поле боя, нам нужно большее количество разных типов беспилотников 

– отметил он.

Отдельно Федоров обратил внимание на возможность гибкого использования европейских кредитных инструментов, которые обсуждались с партнерами и которые должны помочь нарастить производство.

При этом он подчеркнул, что экспорт украинского вооружения возможен только после полного обеспечения потребностей Сил обороны.

Украинские дроны прежде всего должны работать на удовлетворение потребностей украинских сил. Параллельно мы будем понимать, какие из них могут быть допущены к экспорту 

– подытожил министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны должен ускорить пакеты для украинской ПВО на заседании "Рамштайн". Это ключевая задача для Украины и всей Европы.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Авиабаза Рамштайн
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина