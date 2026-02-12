Украина готовится открыть экспорт вооружения и масштабировать производство дронов – Федоров

Украина в ближайшее время объявит решение относительно первых украинских производителей, которые получат разрешение на экспорт вооружения, при этом приоритетом остается полное обеспечение потребностей Сил обороны и масштабирование собственного производства дронов. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции после встречи с контактной группой по вопросам обороны Украины, передает УНН.

По словам министра, Президент Украины уже объявил о возможности открытия экспорта для большего количества производителей, а результаты работы соответствующей комиссии будут обнародованы в ближайшие дни.

Президент объявил о возможности экспорта для большего количества производителей, и в ближайшие дни мы сообщим новости о результатах этого процесса – отметил Федоров.

Он подчеркнул, что интерес к украинским разработкам со стороны партнеров стремительно растет, в частности в сфере беспилотных систем. По его словам, многие страны выражают желание присоединиться к совместному производству украинских дронов.

Министр также сообщил, что уже ведется работа над новыми совместными продуктами, которые будут производиться как в Украине, так и за рубежом. В частности, он упомянул о производстве дронов в кооперации с Великобританией.

Федоров пояснил, что для запуска экспорта была обновлена работа соответствующей комиссии и издан отдельный указ Президента, который должен запустить механизм уже в ближайшие дни или недели.

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия

В то же время министр подчеркнул, что прогнозировать объемы возможного экспорта в денежном выражении пока сложно. По его словам, Украина представит партнерам план производства дронов на текущий год, но эти данные не разглашаются публично.

Мы планируем существенно масштабировать производство дронов и обеспечение наших войск. Исходя из ситуации на поле боя, нам нужно большее количество разных типов беспилотников – отметил он.

Отдельно Федоров обратил внимание на возможность гибкого использования европейских кредитных инструментов, которые обсуждались с партнерами и которые должны помочь нарастить производство.

При этом он подчеркнул, что экспорт украинского вооружения возможен только после полного обеспечения потребностей Сил обороны.

Украинские дроны прежде всего должны работать на удовлетворение потребностей украинских сил. Параллельно мы будем понимать, какие из них могут быть допущены к экспорту – подытожил министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны должен ускорить пакеты для украинской ПВО на заседании "Рамштайн". Это ключевая задача для Украины и всей Европы.