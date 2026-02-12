Зеленський: завдання Федорова на засіданні “Рамштайн” - прискорення пакетів допомоги до ППО

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 4372 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 9090 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 11796 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 15884 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 17472 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20093 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22020 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28086 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73993 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49225 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Популярнi новини
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 23549 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 27854 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41085 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28124 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12426 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28244 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 73682 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 65671 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 68280 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76164 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 7786 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12532 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41213 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 36819 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38398 перегляди
Зеленський: завдання Федорова на засіданні “Рамштайн” - прискорення пакетів допомоги до ППО

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони має прискорити пакети для української ППО на засіданні "Рамштайн". Це ключове завдання для України та всієї Європи.

Зеленський: завдання Федорова на засіданні “Рамштайн” - прискорення пакетів допомоги до ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдання міністра оборони Михайла Федорова на засіданні "Рамштайн" - прискорення з пакетами для української ППО. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Завдання міністра оборони – він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на "Рамштайні": потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й "шахеди" їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що необхідно тиснути на росію, потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну. 

Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями й такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо 

- зазначив Президент. 

Глава держави також наголосив, що очікує достатньої активності від усієї системи української дипломатії. 

Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить, це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди у світі. Україні мають допомагати. Очікую вже на цьому тижні відповідних результатів із підтримки України 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Федоров повідомив, що Україна розраховує на оголошення нових внесків партнерів у зміцнення оборони, зокрема у сферах протиповітряної оборони, забезпечення дронами та боєприпасами.

Павло Башинський

