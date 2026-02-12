Зеленський: завдання Федорова на засіданні “Рамштайн” - прискорення пакетів допомоги до ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдання міністра оборони Михайла Федорова на засіданні "Рамштайн" - прискорення з пакетами для української ППО. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Завдання міністра оборони – він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на "Рамштайні": потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й "шахеди" їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України

Він зазначив, що необхідно тиснути на росію, потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну.

Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями й такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо

Глава держави також наголосив, що очікує достатньої активності від усієї системи української дипломатії.

Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить, це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди у світі. Україні мають допомагати. Очікую вже на цьому тижні відповідних результатів із підтримки України