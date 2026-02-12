Україна очікує нових оборонних внесків від партнерів за підсумками засідання "Рамштайн" - Федоров

Україна розраховує на оголошення нових внесків партнерів у зміцнення оборони, зокрема у сферах протиповітряної оборони, забезпечення дронами та боєприпасами. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає УНН.

За його словами, підтримка союзників має вирішальне значення для стійкості українських Сил оборони та захисту цивільного населення.

Сьогодні наші партнери оголосять нові внески в оборону України. Це надзвичайно важливо для підтримки наших військових - забезпечення дронами, боєприпасами, засобами ППО

Він наголосив, що Україна звертається до партнерів не лише з переліком потреб, а й із конкретними рішеннями та напрацюваннями, які можуть бути корисними для спільної безпеки.

Ми прийшли не лише з потребами. Ми прийшли з рішеннями, досвідом, даними й чітким планом. Ми розуміємо, що можемо дати партнерам - дані та оборонні рішення. Ми готові робити внесок у нашу спільну безпеку

Окремо очільник Міноборони закликав союзників суттєво посилити санкційний тиск на росію, зокрема у сфері енергетики та морських перевезень.

Сьогодні ми звертаємося до всіх партнерів не тільки з проханням підтримати Україну, а й значно посилити санкційний тиск на росію. Важливо обмежувати діяльність російського "тіньового флоту", зупинити всі російські танкери. Тільки так росія не зможе більше потягнути цю війну

Федоров наголосив, що рішення, які ухвалюються в межах "Рамштайну", мають безпосередній вплив на безпеку України та перспективи досягнення миру.

Рішення, які ухвалюють тут, мають значення. Вони визначають, чи будуть захищені українські міста, чи виживуть цивільні й чи стане мир ближчим або віддалиться