Україна очікує нових оборонних внесків від партнерів за підсумками засідання "Рамштайн" - Федоров

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 5666 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 11504 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 13741 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 17480 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 20254 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27300 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73418 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48635 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58725 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45871 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
90%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 19842 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 24350 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 36100 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 22228 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 6724 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 22478 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 70433 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 62841 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 65073 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 73457 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 4564 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 7022 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 36322 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 35293 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 36862 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Опалення

Україна очікує нових оборонних внесків від партнерів за підсумками засідання "Рамштайн" - Федоров

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна розраховує на оголошення нових внесків партнерів для зміцнення оборони, зокрема у сферах протиповітряної оборони, забезпечення дронами та боєприпасами. Міністр оборони Михайло Федоров наголосив на важливості посилення санкцій проти росії.

Україна очікує нових оборонних внесків від партнерів за підсумками засідання "Рамштайн" - Федоров

Україна розраховує на оголошення нових внесків партнерів у зміцнення оборони, зокрема у сферах протиповітряної оборони, забезпечення дронами та боєприпасами. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, підтримка союзників має вирішальне значення для стійкості українських Сил оборони та захисту цивільного населення.

Сьогодні наші партнери оголосять нові внески в оборону України. Це надзвичайно важливо для підтримки наших військових - забезпечення дронами, боєприпасами, засобами ППО

- заявив Федоров.

Він наголосив, що Україна звертається до партнерів не лише з переліком потреб, а й із конкретними рішеннями та напрацюваннями, які можуть бути корисними для спільної безпеки.

Ми прийшли не лише з потребами. Ми прийшли з рішеннями, досвідом, даними й чітким планом. Ми розуміємо, що можемо дати партнерам - дані та оборонні рішення. Ми готові робити внесок у нашу спільну безпеку

- зазначив міністр.

Окремо очільник Міноборони закликав союзників суттєво посилити санкційний тиск на росію, зокрема у сфері енергетики та морських перевезень.

Сьогодні ми звертаємося до всіх партнерів не тільки з проханням підтримати Україну, а й значно посилити санкційний тиск на росію. Важливо обмежувати діяльність російського "тіньового флоту", зупинити всі російські танкери. Тільки так росія не зможе більше потягнути цю війну

- підкреслив він.

Федоров наголосив, що рішення, які ухвалюються в межах "Рамштайну", мають безпосередній вплив на безпеку України та перспективи досягнення миру.

Рішення, які ухвалюють тут, мають значення. Вони визначають, чи будуть захищені українські міста, чи виживуть цивільні й чи стане мир ближчим або віддалиться

 - сказав міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних та готова ділитися з партнерами цими рішеннями.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Україна