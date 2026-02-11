Україна формує нову модель оборони і готова ділитися цими рішеннями з партнерами - Федоров

$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 3086 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 8200 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 10208 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 10734 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 13094 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 20717 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16413 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20371 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32553 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24531 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21 • 9830 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13293 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19247 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10290 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 5270 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 20717 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19265 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 22628 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32553 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 44922 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 5308 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10308 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13312 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 16322 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 32495 перегляди
Україна формує нову модель оборони і готова ділитися цими рішеннями з партнерами - Федоров

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Україна формує нову модель оборони, що базується на технологічних рішеннях та інноваціях. Країна готова ділитися цими розробками з партнерами.

Україна формує нову модель оборони і готова ділитися цими рішеннями з партнерами - Федоров

Україна формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних та готова ділитися з партнерами цими рішеннями. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі з партнерами, передає УНН

Деталі 

Як повідомив Федоров, сьогодні напередодні засідання "Рамштайн" українська команда провела зустрічі з ключовими партнерами для планування підтримки України на 2026 рік.

За його словами, під час зустрічей з комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС.

Також Федоров зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Раду-Дінелем Міруце, міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, міністром оборони Данії Троельсом Поульсеном, міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Обговорили нові внески в програму PURL для закупівлі критично необхідних засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розвиток спільних оборонних проєктів та співпрацю у сфері ОПК. Одна з наших цілей - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення наших цілей у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені 

- написав Федоров. 

Він додав, що разом з партнерами Україна будує систему, яка дасть змогу перехопити ініціативу в кожному із цих напрямів.  

Україна сьогодні формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних. Ми готові ділитися цими рішеннями - і вже відкриваємо партнерам доступ до аналітики з поля бою. Маємо спільно працювати над новою оборонною доктриною та створенням армій нового покоління 

- зазначив міністр. 

Нагадаємо 

Завтра, 12 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де ключовими темами стануть подальша військова підтримка України, підвищення її ефективності, а також зміцнення колективної безпеки в Європі.

Павло Башинський

