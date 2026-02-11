Україна формує нову модель оборони і готова ділитися цими рішеннями з партнерами - Федоров

Україна формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних та готова ділитися з партнерами цими рішеннями. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі з партнерами, передає УНН.

Як повідомив Федоров, сьогодні напередодні засідання "Рамштайн" українська команда провела зустрічі з ключовими партнерами для планування підтримки України на 2026 рік.

За його словами, під час зустрічей з комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС.

Також Федоров зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Раду-Дінелем Міруце, міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, міністром оборони Данії Троельсом Поульсеном, міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Обговорили нові внески в програму PURL для закупівлі критично необхідних засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розвиток спільних оборонних проєктів та співпрацю у сфері ОПК. Одна з наших цілей - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення наших цілей у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені