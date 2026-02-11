Україна формує нову модель оборони і готова ділитися цими рішеннями з партнерами - Федоров
Київ • УНН
Україна формує нову модель оборони, що базується на технологічних рішеннях та інноваціях. Країна готова ділитися цими розробками з партнерами.
Україна формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних та готова ділитися з партнерами цими рішеннями. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі з партнерами, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Федоров, сьогодні напередодні засідання "Рамштайн" українська команда провела зустрічі з ключовими партнерами для планування підтримки України на 2026 рік.
За його словами, під час зустрічей з комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС.
Також Федоров зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Раду-Дінелем Міруце, міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, міністром оборони Данії Троельсом Поульсеном, міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
Обговорили нові внески в програму PURL для закупівлі критично необхідних засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розвиток спільних оборонних проєктів та співпрацю у сфері ОПК. Одна з наших цілей - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення наших цілей у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені
Він додав, що разом з партнерами Україна будує систему, яка дасть змогу перехопити ініціативу в кожному із цих напрямів.
Україна сьогодні формує нову модель оборони - дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних. Ми готові ділитися цими рішеннями - і вже відкриваємо партнерам доступ до аналітики з поля бою. Маємо спільно працювати над новою оборонною доктриною та створенням армій нового покоління
Нагадаємо
Завтра, 12 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де ключовими темами стануть подальша військова підтримка України, підвищення її ефективності, а також зміцнення колективної безпеки в Європі.