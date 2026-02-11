$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 3372 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 8988 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 10522 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 11045 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 13315 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 20946 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16521 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20450 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32685 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24572 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Украина формирует новую модель обороны и готова делиться этими решениями с партнерами - Федоров

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Украина формирует новую модель обороны, основанную на технологических решениях и инновациях. Страна готова делиться этими разработками с партнерами.

Украина формирует новую модель обороны и готова делиться этими решениями с партнерами - Федоров

Украина формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных и готова делиться с партнерами этими решениями. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи с партнерами, передает УНН

Детали 

Как сообщил Федоров, сегодня накануне заседания "Рамштайн" украинская команда провела встречи с ключевыми партнерами для планирования поддержки Украины на 2026 год.

По его словам, во время встреч с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и Высоким представителем ЕС Каей Каллас сфокусировались на путях максимально эффективного использования средств из кредита ЕС.

Также Федоров встретился с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Румынии Раду-Динелем Мируце, министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, министром обороны Дании Троельсом Поульсеном, министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто, министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Обсудили новые взносы в программу PURL для закупки критически необходимых средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, развитие совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере ОПК. Одна из наших целей – построить win-win отношения с партнерами. Это ключевое условие для достижения наших целей в войне, которые поставил Президент: защитить небо, остановить врага на земле и на море, ослабить его экономику и действовать против него в когнитивном домене 

- написал Федоров. 

Он добавил, что вместе с партнерами Украина строит систему, которая позволит перехватить инициативу в каждом из этих направлений.  

Украина сегодня формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных. Мы готовы делиться этими решениями – и уже открываем партнерам доступ к аналитике с поля боя. Должны совместно работать над новой оборонной доктриной и созданием армий нового поколения 

- отметил министр. 

Напомним 

Завтра, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где ключевыми темами станут дальнейшая военная поддержка Украины, повышение ее эффективности, а также укрепление коллективной безопасности в Европе.

Павел Башинский

Политика
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Андрюс Кубилиус
Михаил Федоров
Кайя Каллас
НАТО
Европейский Союз
Борис Писториус
Дания
Литва
Швеция
Италия
Германия
Нидерланды
Румыния