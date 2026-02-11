Украина формирует новую модель обороны и готова делиться этими решениями с партнерами - Федоров
Украина формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных и готова делиться с партнерами этими решениями. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи с партнерами, передает УНН.
Как сообщил Федоров, сегодня накануне заседания "Рамштайн" украинская команда провела встречи с ключевыми партнерами для планирования поддержки Украины на 2026 год.
По его словам, во время встреч с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и Высоким представителем ЕС Каей Каллас сфокусировались на путях максимально эффективного использования средств из кредита ЕС.
Также Федоров встретился с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Румынии Раду-Динелем Мируце, министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, министром обороны Дании Троельсом Поульсеном, министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто, министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Обсудили новые взносы в программу PURL для закупки критически необходимых средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, развитие совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере ОПК. Одна из наших целей – построить win-win отношения с партнерами. Это ключевое условие для достижения наших целей в войне, которые поставил Президент: защитить небо, остановить врага на земле и на море, ослабить его экономику и действовать против него в когнитивном домене
Он добавил, что вместе с партнерами Украина строит систему, которая позволит перехватить инициативу в каждом из этих направлений.
Украина сегодня формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных. Мы готовы делиться этими решениями – и уже открываем партнерам доступ к аналитике с поля боя. Должны совместно работать над новой оборонной доктриной и созданием армий нового поколения
Завтра, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где ключевыми темами станут дальнейшая военная поддержка Украины, повышение ее эффективности, а также укрепление коллективной безопасности в Европе.