Украина формирует новую модель обороны и готова делиться этими решениями с партнерами - Федоров

Украина формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных и готова делиться с партнерами этими решениями. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи с партнерами, передает УНН.

Детали

Как сообщил Федоров, сегодня накануне заседания "Рамштайн" украинская команда провела встречи с ключевыми партнерами для планирования поддержки Украины на 2026 год.

По его словам, во время встреч с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и Высоким представителем ЕС Каей Каллас сфокусировались на путях максимально эффективного использования средств из кредита ЕС.

Также Федоров встретился с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Румынии Раду-Динелем Мируце, министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, министром обороны Дании Троельсом Поульсеном, министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто, министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Обсудили новые взносы в программу PURL для закупки критически необходимых средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, развитие совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере ОПК. Одна из наших целей – построить win-win отношения с партнерами. Это ключевое условие для достижения наших целей в войне, которые поставил Президент: защитить небо, остановить врага на земле и на море, ослабить его экономику и действовать против него в когнитивном домене - написал Федоров.

Он добавил, что вместе с партнерами Украина строит систему, которая позволит перехватить инициативу в каждом из этих направлений.

Украина сегодня формирует новую модель обороны – дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных. Мы готовы делиться этими решениями – и уже открываем партнерам доступ к аналитике с поля боя. Должны совместно работать над новой оборонной доктриной и созданием армий нового поколения - отметил министр.

Напомним

Завтра, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где ключевыми темами станут дальнейшая военная поддержка Украины, повышение ее эффективности, а также укрепление коллективной безопасности в Европе.