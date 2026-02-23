Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами
Київ • УНН
Укрзалізниця надала оперативну інформацію про рух поїздів 23 лютого. На Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі рух організовано з урахуванням безпекової ситуації, частина маршрутів замінена автобусами.
У шести областях рух поїздів організовано з урахуванням безпекової ситуації, частина маршрутів замінена автобусами, зокрема між Миколаєвом та Херсоном та переважно між Дніпром і Запоріжжям, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, 23 лютого, пише УНН.
Херсонщина
Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі, тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами. У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті.
Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.
Сумщина і Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина
Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.
Запоріжжя
Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
Мандрівників закликали орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.
