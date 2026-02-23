$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 13074 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 23168 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 43781 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 41188 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 45689 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 43156 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49810 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55201 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43733 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами

Київ • УНН

 • 5024 перегляди

Укрзалізниця надала оперативну інформацію про рух поїздів 23 лютого. На Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі рух організовано з урахуванням безпекової ситуації, частина маршрутів замінена автобусами.

Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами

У шести областях рух поїздів організовано з урахуванням безпекової ситуації, частина маршрутів замінена автобусами, зокрема між Миколаєвом та Херсоном та переважно між Дніпром і Запоріжжям, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, 23 лютого, пише УНН.

Херсонщина

Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі, тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами. У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті.

Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

Сумщина і Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Мандрівників закликали орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого

Юлія Шрамко

Суспільство
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Ізюм
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Лозова
Херсонська область
Краматорськ
Запоріжжя
Миколаїв
Херсон