07:26
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Укрзализныця предоставила оперативную информацию о движении поездов 23 февраля. В Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях движение организовано с учетом ситуации безопасности, часть маршрутов заменена автобусами.

Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами

В шести областях движение поездов организовано с учетом ситуации с безопасностью, часть маршрутов заменена автобусами, в частности между Николаевом и Херсоном и преимущественно между Днепром и Запорожьем, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник, 23 февраля, пишет УНН.

Херсонская область

Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью. Между Николаевом и Херсоном перевозка пассажиров осуществляется автобусами. В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии.

Внимательно следите за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Запорожье

Сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Путешественников призвали ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомления в приложении УЗ.

