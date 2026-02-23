Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами
Киев • УНН
Укрзализныця предоставила оперативную информацию о движении поездов 23 февраля. В Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях движение организовано с учетом ситуации безопасности, часть маршрутов заменена автобусами.
Херсонская область
Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью. Между Николаевом и Херсоном перевозка пассажиров осуществляется автобусами. В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии.
Внимательно следите за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.
На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.
Запорожье
Сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Путешественников призвали ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомления в приложении УЗ.
