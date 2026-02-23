Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами

В шести областях движение поездов организовано с учетом ситуации с безопасностью, часть маршрутов заменена автобусами, в частности между Николаевом и Херсоном и преимущественно между Днепром и Запорожьем, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник, 23 февраля, пишет УНН.

Херсонская область

Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью. Между Николаевом и Херсоном перевозка пассажиров осуществляется автобусами. В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии.

Внимательно следите за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Запорожье

Сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Путешественников призвали ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомления в приложении УЗ.

