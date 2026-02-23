Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в Італії
В італійському Ассізі з нагоди 800-річчя смерті святого Франциска його останки виставили для вшанування. Близько 400 000 людей забронювали місце, щоб побачити реліквію до 22 березня.
В італійському місті Ассізі розпочалася унікальна релігійна подія з нагоди 800-річчя від дня смерті святого покровителя країни. Останки святого Франциска, які зазвичай приховані від публіки, виставлені у нижній частині знаменитої базиліки для вшанування вірянами з усього світу. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Скелет святого, який жив у XIII столітті, за всю історію виставлявся публічно лише один раз у 1978 році, проте тоді доступ до нього мало дуже обмежене коло осіб. Франциск Ассізький вважається однією з найшанованіших постатей у християнстві завдяки своїй відмові від багатства на користь служіння бідним та заснуванню ордену францисканців.
Його приклад радикальної скромності став визначальним і для покійного Папи Франциска, який обрав своє ім’я на честь святого та очолював Католицьку церкву понад десять років.
Близько 400 000 людей з усього світу забронювали місце, щоб побачити його останки в центральноіталійському місті Ассізі
Організація паломництва та тривалість виставки
Місцева влада та представники духовенства вжили посилених заходів безпеки, щоб забезпечити порядок під час масового напливу туристів та паломників.
Окрім релігійного статусу, святий Франциск відомий як покровитель тварин та довкілля, що залучає до Ассізі не лише католиків, а й прихильників екологічних рухів.
Можливість побачити реліквію триватиме до 22 березня, після чого останки знову будуть запечатані в крипті базиліки, де вони традиційно спочивають з моменту його смерті у 1226 році.
