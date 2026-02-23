Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в Італії

$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 9956 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 19090 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 25844 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 33049 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 33707 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 45773 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51670 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41691 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67012 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 72072 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа22 лютого, 17:12 • 5914 перегляди
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 6332 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 5184 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 16632 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 6350 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 83731 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 93474 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101344 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113392 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 151478 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 41002 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 42955 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43107 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34230 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36733 перегляди
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в Італії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В італійському Ассізі з нагоди 800-річчя смерті святого Франциска його останки виставили для вшанування. Близько 400 000 людей забронювали місце, щоб побачити реліквію до 22 березня.

Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в Італії

В італійському місті Ассізі розпочалася унікальна релігійна подія з нагоди 800-річчя від дня смерті святого покровителя країни. Останки святого Франциска, які зазвичай приховані від публіки, виставлені у нижній частині знаменитої базиліки для вшанування вірянами з усього світу. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Скелет святого, який жив у XIII столітті, за всю історію виставлявся публічно лише один раз у 1978 році, проте тоді доступ до нього мало дуже обмежене коло осіб. Франциск Ассізький вважається однією з найшанованіших постатей у християнстві завдяки своїй відмові від багатства на користь служіння бідним та заснуванню ордену францисканців.

На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер 29.09.25, 00:59 • 4671 перегляд

Його приклад радикальної скромності став визначальним і для покійного Папи Франциска, який обрав своє ім’я на честь святого та очолював Католицьку церкву понад десять років.

Близько 400 000 людей з усього світу забронювали місце, щоб побачити його останки в центральноіталійському місті Ассізі

– повідомили італійські чиновники щодо масштабу паломництва.

Організація паломництва та тривалість виставки

Місцева влада та представники духовенства вжили посилених заходів безпеки, щоб забезпечити порядок під час масового напливу туристів та паломників.

Окрім релігійного статусу, святий Франциск відомий як покровитель тварин та довкілля, що залучає до Ассізі не лише католиків, а й прихильників екологічних рухів.

Можливість побачити реліквію триватиме до 22 березня, після чого останки знову будуть запечатані в крипті базиліки, де вони традиційно спочивають з моменту його смерті у 1226 році.

В Індонезії виявили найдавніший наскальний малюнок у світі22.01.26, 07:26 • 7093 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвіт
Тварини
Папа Франциск
Італія