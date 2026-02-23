Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в Італії

В італійському місті Ассізі розпочалася унікальна релігійна подія з нагоди 800-річчя від дня смерті святого покровителя країни. Останки святого Франциска, які зазвичай приховані від публіки, виставлені у нижній частині знаменитої базиліки для вшанування вірянами з усього світу. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Скелет святого, який жив у XIII столітті, за всю історію виставлявся публічно лише один раз у 1978 році, проте тоді доступ до нього мало дуже обмежене коло осіб. Франциск Ассізький вважається однією з найшанованіших постатей у християнстві завдяки своїй відмові від багатства на користь служіння бідним та заснуванню ордену францисканців.

Його приклад радикальної скромності став визначальним і для покійного Папи Франциска, який обрав своє ім’я на честь святого та очолював Католицьку церкву понад десять років.

Близько 400 000 людей з усього світу забронювали місце, щоб побачити його останки в центральноіталійському місті Ассізі