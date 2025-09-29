На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер
27 вересня у селі Білки відбулася беатифікація священника Петра Павла Ороса, який віддав життя за Христа під час комуністичних переслідувань. Урочисту Божественну Літургію очолив владика Теодор Мацапула.
Деталі
Урочисту Божественну Літургію очолив владика Теодор Мацапула у співслужінні з кардиналом Ґжегожем Рисем, Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Вісвальдасом Кульбокасом та численними єпископами і священниками з України та закордону.
Чин беатифікації розпочався з прохання Мукачівської єпархії зачислити до лику блаженних Петра Павла Ороса. Після зачитання життєпису нового блаженного, кардинал оголосив апостольський лист Папи Лева XIV, яким підтверджено мученицьку смерть Ороса та встановлено дату літургійного вшанування - 27 серпня.
Під час літургії урочисто внесли мощі та ікону блаженного: мощі несли військові капелани, ікону - новоієреї. Владика Теодор подякував Святішому Отцеві від імені всієї єпархії за дар проголошення блаженного. Літургія продовжилася співом тропаря та кондака блаженному Петру Павлу Оросу, що символізувало перемогу Христової віри над темрявою зла.
Доповнення
Петро Павло Орос - священник Мукачівської греко-католицької єпархії, який зазнав переслідувань під час комуністичного режиму та віддав життя за віру.
28 серпня 1953 року священник прямував до чоловіка, що помирав, але на залізничній станції у селі Сільце його зупинив міліціонер. Він вистрелив отцю Петру в голову за декілька метрів від придорожнього хреста. У 1992 році його останки знайшли на території міліційного відділку в містечку Іршава й перепоховали.
Його беатифікація стала важливою подією для вірних України та української греко-католицької діаспори.
