На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер

Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 24754 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 44921 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 32531 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 34148 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 58601 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 69171 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 89695 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 147265 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56255 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49238 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК28 сентября, 13:05 • 20460 просмотра
Зеленский анонсировал "мегасделку" с США на поставку вооружений стоимостью $90 млрд – Politico28 сентября, 14:04 • 8242 просмотра
Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"Video28 сентября, 14:14 • 6952 просмотра
Ушел за грибами и не вернулся: на Львовщине в лесу нашли тело грибника28 сентября, 14:23 • 11123 просмотра
Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт28 сентября, 15:06 • 4468 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 54409 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 147266 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 69189 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 78992 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 79366 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Германия
Харьковская область
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 27574 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 89692 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 48009 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 52443 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 53894 просмотра
На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер

Киев • УНН

 • 278 просмотра

27 сентября в селе Белки состоялась беатификация священника Петра Павла Ороса, отдавшего жизнь за Христа во время коммунистических преследований. Торжественную Божественную Литургию возглавил владыка Теодор Мацапула.

На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер

27 сентября в селе Белки Мукачевской греко-католической епархии состоялась торжественная беатификация священника Петра Павла Ороса, отдавшего жизнь за Христа во времена коммунистических преследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мукачевскую греко-католическую епархию.

Подробности

Торжественную Божественную Литургию возглавил владыка Теодор Мацапула в сослужении с кардиналом Гжегожем Рысем, Апостольским Нунцием в Украине архиепископом Висвальдасом Кульбокасом и многочисленными епископами и священниками из Украины и из-за рубежа.

Чин беатификации начался с просьбы Мукачевской епархии причислить к лику блаженных Петра Павла Ороса. После зачтения жизнеописания нового блаженного, кардинал огласил апостольское письмо Папы Льва XIV, которым подтверждена мученическая смерть Ороса и установлена дата литургического чествования - 27 августа.

Во время литургии торжественно внесли мощи и икону блаженного: мощи несли военные капелланы, икону - новоиереи. Владыка Теодор поблагодарил Святейшего Отца от имени всей епархии за дар провозглашения блаженного. Литургия продолжилась пением тропаря и кондака блаженному Петру Павлу Оросу, что символизировало победу Христовой веры над тьмой зла.

Дополнение

Петр Павел Орос - священник Мукачевской греко-католической епархии, который подвергся преследованиям во время коммунистического режима и отдал жизнь за веру.

28 августа 1953 года священник направлялся к умирающему мужчине, но на железнодорожной станции в селе Сильце его остановил милиционер. Он выстрелил отцу Петру в голову в нескольких метрах от придорожного креста. В 1992 году его останки нашли на территории милицейского участка в городке Иршава и перезахоронили.

Его беатификация стала важным событием для верующих Украины и украинской греко-католической диаспоры.

Откуда берутся деньги Католической церкви: пожертвования, недвижимость и финансовые инвестиции11.05.25, 10:50 • 5127 просмотров

Вероника Марченко

