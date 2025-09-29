На Закарпатье церковь провозгласила блаженным священника, которого застрелил милиционер
27 сентября в селе Белки состоялась беатификация священника Петра Павла Ороса, отдавшего жизнь за Христа во время коммунистических преследований. Торжественную Божественную Литургию возглавил владыка Теодор Мацапула.
27 сентября в селе Белки Мукачевской греко-католической епархии состоялась торжественная беатификация священника Петра Павла Ороса, отдавшего жизнь за Христа во времена коммунистических преследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мукачевскую греко-католическую епархию.
Торжественную Божественную Литургию возглавил владыка Теодор Мацапула в сослужении с кардиналом Гжегожем Рысем, Апостольским Нунцием в Украине архиепископом Висвальдасом Кульбокасом и многочисленными епископами и священниками из Украины и из-за рубежа.
Чин беатификации начался с просьбы Мукачевской епархии причислить к лику блаженных Петра Павла Ороса. После зачтения жизнеописания нового блаженного, кардинал огласил апостольское письмо Папы Льва XIV, которым подтверждена мученическая смерть Ороса и установлена дата литургического чествования - 27 августа.
Во время литургии торжественно внесли мощи и икону блаженного: мощи несли военные капелланы, икону - новоиереи. Владыка Теодор поблагодарил Святейшего Отца от имени всей епархии за дар провозглашения блаженного. Литургия продолжилась пением тропаря и кондака блаженному Петру Павлу Оросу, что символизировало победу Христовой веры над тьмой зла.
Петр Павел Орос - священник Мукачевской греко-католической епархии, который подвергся преследованиям во время коммунистического режима и отдал жизнь за веру.
28 августа 1953 года священник направлялся к умирающему мужчине, но на железнодорожной станции в селе Сильце его остановил милиционер. Он выстрелил отцу Петру в голову в нескольких метрах от придорожного креста. В 1992 году его останки нашли на территории милицейского участка в городке Иршава и перезахоронили.
Его беатификация стала важным событием для верующих Украины и украинской греко-католической диаспоры.
