Украина ожидает новых оборонных взносов от партнеров по итогам заседания "Рамштайн" - Федоров
Киев • УНН
Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров для укрепления обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами. Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул важность усиления санкций против россии.
Детали
По его словам, поддержка союзников имеет решающее значение для устойчивости украинских Сил обороны и защиты гражданского населения.
Сегодня наши партнеры объявят новые взносы в оборону Украины. Это чрезвычайно важно для поддержки наших военных - обеспечения дронами, боеприпасами, средствами ПВО
Он подчеркнул, что Украина обращается к партнерам не только с перечнем потребностей, но и с конкретными решениями и наработками, которые могут быть полезны для общей безопасности.
Мы пришли не только с потребностями. Мы пришли с решениями, опытом, данными и четким планом. Мы понимаем, что можем дать партнерам - данные и оборонные решения. Мы готовы вносить вклад в нашу общую безопасность
Отдельно глава Минобороны призвал союзников существенно усилить санкционное давление на россию, в частности в сфере энергетики и морских перевозок.
Сегодня мы обращаемся ко всем партнерам не только с просьбой поддержать Украину, но и значительно усилить санкционное давление на россию. Важно ограничивать деятельность российского "теневого флота", остановить все российские танкеры. Только так россия не сможет больше потянуть эту войну
Федоров подчеркнул, что решения, принимаемые в рамках "Рамштайна", имеют непосредственное влияние на безопасность Украины и перспективы достижения мира.
Решения, которые принимают здесь, имеют значение. Они определяют, будут ли защищены украинские города, выживут ли гражданские и станет ли мир ближе или отдалится
Напомним
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина формирует новую модель обороны - дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных и готова делиться с партнерами этими решениями.