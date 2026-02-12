$43.030.06
Эксклюзив
16:03 • 252 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 6360 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 12040 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 14228 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 17941 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 20585 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27449 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73536 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48705 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58777 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Украина ожидает новых оборонных взносов от партнеров по итогам заседания "Рамштайн" - Федоров

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров для укрепления обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами. Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул важность усиления санкций против россии.

Украина ожидает новых оборонных взносов от партнеров по итогам заседания "Рамштайн" - Федоров

Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров в укрепление обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, поддержка союзников имеет решающее значение для устойчивости украинских Сил обороны и защиты гражданского населения.

Сегодня наши партнеры объявят новые взносы в оборону Украины. Это чрезвычайно важно для поддержки наших военных - обеспечения дронами, боеприпасами, средствами ПВО

- заявил Федоров.

Он подчеркнул, что Украина обращается к партнерам не только с перечнем потребностей, но и с конкретными решениями и наработками, которые могут быть полезны для общей безопасности.

Мы пришли не только с потребностями. Мы пришли с решениями, опытом, данными и четким планом. Мы понимаем, что можем дать партнерам - данные и оборонные решения. Мы готовы вносить вклад в нашу общую безопасность

- отметил министр.

Отдельно глава Минобороны призвал союзников существенно усилить санкционное давление на россию, в частности в сфере энергетики и морских перевозок.

Сегодня мы обращаемся ко всем партнерам не только с просьбой поддержать Украину, но и значительно усилить санкционное давление на россию. Важно ограничивать деятельность российского "теневого флота", остановить все российские танкеры. Только так россия не сможет больше потянуть эту войну

- подчеркнул он.

Федоров подчеркнул, что решения, принимаемые в рамках "Рамштайна", имеют непосредственное влияние на безопасность Украины и перспективы достижения мира.

Решения, которые принимают здесь, имеют значение. Они определяют, будут ли защищены украинские города, выживут ли гражданские и станет ли мир ближе или отдалится

 - сказал министр.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина формирует новую модель обороны - дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных и готова делиться с партнерами этими решениями.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Украина