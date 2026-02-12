Украина ожидает новых оборонных взносов от партнеров по итогам заседания "Рамштайн" - Федоров

Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров в укрепление обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, поддержка союзников имеет решающее значение для устойчивости украинских Сил обороны и защиты гражданского населения.

Сегодня наши партнеры объявят новые взносы в оборону Украины. Это чрезвычайно важно для поддержки наших военных - обеспечения дронами, боеприпасами, средствами ПВО

Он подчеркнул, что Украина обращается к партнерам не только с перечнем потребностей, но и с конкретными решениями и наработками, которые могут быть полезны для общей безопасности.

Мы пришли не только с потребностями. Мы пришли с решениями, опытом, данными и четким планом. Мы понимаем, что можем дать партнерам - данные и оборонные решения. Мы готовы вносить вклад в нашу общую безопасность

Отдельно глава Минобороны призвал союзников существенно усилить санкционное давление на россию, в частности в сфере энергетики и морских перевозок.

Сегодня мы обращаемся ко всем партнерам не только с просьбой поддержать Украину, но и значительно усилить санкционное давление на россию. Важно ограничивать деятельность российского "теневого флота", остановить все российские танкеры. Только так россия не сможет больше потянуть эту войну