Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
Киев • УНН
Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве завершились. Работа политической и военной групп продолжалась около двух часов.
Украинская сторона подтвердила завершение переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова, возглавляющего украинскую переговорную делегацию, Диана Давитян, пишет УНН.
Детали
Работа завершена как в рамках политической, так и военной групп, сообщила пресс-секретарь.
Сегодняшний раунд длился ориентировочно два часа, добавила она.
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф организовали в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.
Сегодня, 18 февраля, должны были продолжить работу политическая и военная группы. И работа должна была идти над уточнением параметров и механики обсуждавшихся накануне решений.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими переговорщиками перед вторым днем переговоров в Женеве. Он отметил, что россия пытается затянуть переговоры, и поставил задачу сделать их результативными.