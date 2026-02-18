$43.260.09
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 3040 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 5662 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 10193 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 20299 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 36074 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 36505 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 37049 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 32738 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 27140 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Киев • УНН

 • 820 просмотра

Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве завершились. Работа политической и военной групп продолжалась около двух часов.

Украинская сторона подтвердила завершение переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова, возглавляющего украинскую переговорную делегацию, Диана Давитян, пишет УНН.

Детали

Работа завершена как в рамках политической, так и военной групп, сообщила пресс-секретарь.

Сегодняшний раунд длился ориентировочно два часа, добавила она.

Дополнение

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф организовали в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Сегодня, 18 февраля, должны были продолжить работу политическая и военная группы. И работа должна была идти над уточнением параметров и механики обсуждавшихся накануне решений.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими переговорщиками перед вторым днем переговоров в Женеве. Он отметил, что россия пытается затянуть переговоры, и поставил задачу сделать их результативными.

Лилия Подоляк

