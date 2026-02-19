$43.260.09
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Израиль объявил наивысшую степень готовности, готовясь к возможной войне. Официальные лица считают неизбежным удар США по Ирану, к которому Израиль присоединится.

Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ

В Израиле объявлена ​​высшая степень готовности, спасательные службы получили указания: "Будьте готовы к войне". Об этом сообщает N12, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если США будут атаковать Иран, то Израиль к ним присоединится. При этом официальные лица считают американский удар неизбежным.

Израиль не отстает и проводит ряд масштабных подготовительных мероприятий в тесной координации с действиями США. Система обороны готова к различным сценариям, как на оборонительном, так и на наступательном уровне, чтобы гарантировать, что Армия обороны Израиля не будет врасплох захвачена любым развитием событий

- говорится в статье.

Указывается, что, несмотря на напряженность и видимые силы на местах, которые усилили давление на население за последние 24 часа, Командование тыла уточняет, что никаких изменений в руководящих принципах не произошло: система внимательно следит за ситуацией и обязуется немедленно информировать граждан в случае необходимости внесения изменений.

Напомним

По информации Axios, президент США Дональд Трамп может отдать приказ начать удары по Ирану уже в ближайшие недели.

Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18.02.26, 04:01 • 15023 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран