Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ

17 февраля, 18:24 • 8658 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 17491 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 22556 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 24513 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 23621 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 22907 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 27088 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36077 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47786 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 56353 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
В ВР предлагают закрепить ответственность командиров за организацию избирательного процесса в воинских частях17 февраля, 16:23 • 3718 просмотра
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандалаPhoto17 февраля, 16:32 • 8154 просмотра
На открытии Олимпийских игр табличку сборной Украины несла россиянка - СМИ17 февраля, 17:04 • 5074 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 6620 просмотра
Украина готовится к непогоде - разворачивают Штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций17 февраля, 19:11 • 4666 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 32835 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 47177 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 55528 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 76328 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 79759 просмотра
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Олег Кипер
Андрей Сибига
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 6650 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 21765 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 17700 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27907 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 25616 просмотра
Актуальное
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Иранская делегация во время переговоров с США в Омане предложила передать часть высокообогащенного урана России и приостановить обогащение на несколько лет. Это сделано для продвижения ядерных переговоров и избежания атаки со стороны США.

Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ

Делегация Ирана во время первого раунда переговоров с США в Омане 6 февраля предложила передать часть своих запасов высокообогащенного урана россии и приостановить процесс обогащения на несколько лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что иранские чиновники предложили приостановить обогащение урана, переместить часть запасов за пределы страны и заключить деловые соглашения с Вашингтоном, чтобы продвинуть ядерные переговоры для предотвращения атаки со стороны США.

Но вопрос заключается в том, будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить президента Трампа. Трамп, собирая огромные силы у побережья Ирана, неоднократно заявлял, что хочет сделки, которая лишит страну ее ядерной программы

- говорится в статье.

Авторы отмечают, что хотя Иран утверждает, что обогащает уран в мирных целях, это единственная неядерная страна, которая произвела уран, обогащенный на 60%, что близко к 90%, необходимых для создания оружия.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.

Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США17.02.26, 02:34 • 4288 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Женева
Вашингтон
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Иран