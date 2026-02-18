Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ
Киев • УНН
Иранская делегация во время переговоров с США в Омане предложила передать часть высокообогащенного урана России и приостановить обогащение на несколько лет. Это сделано для продвижения ядерных переговоров и избежания атаки со стороны США.
Делегация Ирана во время первого раунда переговоров с США в Омане 6 февраля предложила передать часть своих запасов высокообогащенного урана россии и приостановить процесс обогащения на несколько лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что иранские чиновники предложили приостановить обогащение урана, переместить часть запасов за пределы страны и заключить деловые соглашения с Вашингтоном, чтобы продвинуть ядерные переговоры для предотвращения атаки со стороны США.
Но вопрос заключается в том, будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить президента Трампа. Трамп, собирая огромные силы у побережья Ирана, неоднократно заявлял, что хочет сделки, которая лишит страну ее ядерной программы
Авторы отмечают, что хотя Иран утверждает, что обогащает уран в мирных целях, это единственная неядерная страна, которая произвела уран, обогащенный на 60%, что близко к 90%, необходимых для создания оружия.
Напомним
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.
Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США17.02.26, 02:34 • 4288 просмотров