Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения технических аспектов мониторинга иранской ядерной программы. Встреча состоялась 16 февраля в Женеве, за день до начала второго раунда непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Аббас Аракчи прибыл в Швейцарию с командой ядерных экспертов, подчеркнув готовность Ирана к конструктивному диалогу, но в то же время исключив возможность каких-либо уступок под внешним давлением. Переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке и призывов Израиля к полному демонтажу иранской ядерной инфраструктуры.

Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения

МАГАТЭ настаивает на получении четких разъяснений относительно состояния 440 килограммов урана, обогащенного до 60%, доступ к которому был ограничен после атак на объекты в Натанзе и Фордо.

Иранская сторона настаивает, что ее ядерная деятельность носит исключительно мирный характер, и требует полной отмены международных санкций в обмен на ограничение программы. В то же время администрация Дональда Трампа стремится расширить рамки переговоров, включив в них вопросы иранской ракетной программы и региональной стабильности.

Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ

Я прибыл в Женеву с реальными идеями для достижения справедливого и равноправного соглашения. Но то, чего точно нет на столе переговоров – это капитуляция перед угрозами

Рафаэль Гросси охарактеризовал нынешний этап как "чрезвычайно сложный перекресток", подчеркнув необходимость срочных шагов для восстановления доверия.

Мы только что завершили углубленные технические обсуждения в рамках подготовки к важным переговорам, запланированным на завтра. Нам необходимо прояснить ситуацию с запасами урана и обеспечить полноценный доступ инспекторов