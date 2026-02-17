Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 11089 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 19751 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 18391 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 30698 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 26626 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47372 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26206 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29511 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35520 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38225 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
79%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 11407 просмотра
В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины16 февраля, 17:34 • 3952 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 10529 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 5682 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле21:44 • 5682 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 10570 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 22071 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 30698 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47372 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82009 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Джеффри Эпштейн
Гэвин Ньюсом
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 1302 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 5734 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 11486 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22068 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28411 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Сериал

Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 16 февраля в Женеве. Встреча состоялась накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Глава МИД Ирана и глава МАГАТЭ провели встречу в Женеве накануне нового раунда ядерных переговоров с США
Фото: Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения технических аспектов мониторинга иранской ядерной программы. Встреча состоялась 16 февраля в Женеве, за день до начала второго раунда непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Аббас Аракчи прибыл в Швейцарию с командой ядерных экспертов, подчеркнув готовность Ирана к конструктивному диалогу, но в то же время исключив возможность каких-либо уступок под внешним давлением. Переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке и призывов Израиля к полному демонтажу иранской ядерной инфраструктуры.

Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения16.02.26, 06:26 • 4234 просмотра

МАГАТЭ настаивает на получении четких разъяснений относительно состояния 440 килограммов урана, обогащенного до 60%, доступ к которому был ограничен после атак на объекты в Натанзе и Фордо.

Позиции сторон относительно будущего соглашения

Иранская сторона настаивает, что ее ядерная деятельность носит исключительно мирный характер, и требует полной отмены международных санкций в обмен на ограничение программы. В то же время администрация Дональда Трампа стремится расширить рамки переговоров, включив в них вопросы иранской ракетной программы и региональной стабильности.

Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ15.02.26, 20:17 • 7560 просмотров

Я прибыл в Женеву с реальными идеями для достижения справедливого и равноправного соглашения. Но то, чего точно нет на столе переговоров – это капитуляция перед угрозами

– заявил Аракчи в своем сообщении в сети X.

Рафаэль Гросси охарактеризовал нынешний этап как "чрезвычайно сложный перекресток", подчеркнув необходимость срочных шагов для восстановления доверия.

Мы только что завершили углубленные технические обсуждения в рамках подготовки к важным переговорам, запланированным на завтра. Нам необходимо прояснить ситуацию с запасами урана и обеспечить полноценный доступ инспекторов

– подчеркнул Гросси после встречи.

Иран начал военные учения в Ормузском проливе на фоне напряженности с США - СМИ16.02.26, 20:49 • 3012 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Израиль
Женева
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Швейцария
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Иран