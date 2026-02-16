Иран начал военные учения в Ормузском проливе на фоне напряженности с США - СМИ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 3996 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 9022 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11266 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21280 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 20771 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41482 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24632 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28743 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34915 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37547 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
13:44 • 21280 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41482 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 78931 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Иран начал военные учения в Ормузском проливе на фоне напряженности с США - СМИ

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Иранский Корпус стражей Исламской революции начал военно-морские учения в Ормузском проливе. Это происходит на фоне роста напряженности с США и возобновления переговоров по ядерной программе.

Иран начал военные учения в Ормузском проливе на фоне напряженности с США - СМИ

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) начал военно-морские учения в стратегически важном Ормузском проливе на фоне напряженности с Соединенными Штатами. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

По данным иранских государственных СМИ, интенсивные военные учения под названием "Разумный контроль Ормузского пролива" имеют целью проверить готовность оперативных сил к "возможным угрозам безопасности и военным действиям".

Эти военные учения проходят на фоне роста напряженности в отношениях с США, как из-за ядерной программы Ирана, так и из-за его репрессивного ответа на антиправительственные протесты в стране в прошлом месяце.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе недавно возобновились после того, как предыдущие провалились, когда Израиль нанес удары по Ирану в июне 2025 года, начав 12-дневную войну, в которой также США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.

Во вторник, 17 февраля, в швейцарской Женеве при посредничестве Омана должен состояться новый раунд переговоров.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп объявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток в конце прошлой недели, продолжая угрожать нанести удар по Ирану.

Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP16.02.26, 09:18 • 26920 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Столкновения
Израиль
Женева
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Иран