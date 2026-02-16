Иран начал военные учения в Ормузском проливе на фоне напряженности с США - СМИ
Киев • УНН
Иранский Корпус стражей Исламской революции начал военно-морские учения в Ормузском проливе. Это происходит на фоне роста напряженности с США и возобновления переговоров по ядерной программе.
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) начал военно-морские учения в стратегически важном Ормузском проливе на фоне напряженности с Соединенными Штатами. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Подробности
По данным иранских государственных СМИ, интенсивные военные учения под названием "Разумный контроль Ормузского пролива" имеют целью проверить готовность оперативных сил к "возможным угрозам безопасности и военным действиям".
Эти военные учения проходят на фоне роста напряженности в отношениях с США, как из-за ядерной программы Ирана, так и из-за его репрессивного ответа на антиправительственные протесты в стране в прошлом месяце.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе недавно возобновились после того, как предыдущие провалились, когда Израиль нанес удары по Ирану в июне 2025 года, начав 12-дневную войну, в которой также США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.
Во вторник, 17 февраля, в швейцарской Женеве при посредничестве Омана должен состояться новый раунд переговоров.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп объявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток в конце прошлой недели, продолжая угрожать нанести удар по Ирану.
