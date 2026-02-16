Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці на тлі напруги зі США - ЗМІ
Київ • УНН
Іранський Корпус вартових Ісламської революції розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці. Це відбувається на тлі зростання напруженості зі США та відновлення переговорів щодо ядерної програми.
Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) розпочав військово-морські навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці на тлі напруги зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
За даними іранських державних ЗМІ, інтенсивні військові навчання під назвою "Розумний контроль Ормузької протоки" мають на меті перевірити готовність оперативних сил до "можливих загроз безпеці та військових дій".
Ці військові навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США, як через ядерну програму Ірану, так і через його репресивну відповідь на антиурядові протести в країні минулого місяця.
Переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми нещодавно відновилися після того, як попередні провалилися, коли Ізраїль завдав ударів по Ірану в червні 2025 року, розпочавши 12-денну війну, в якій також США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.
У вівторок, 17 лютого, у швейцарській Женеві за посередництва Омана має відбутися новий раунд переговорів.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп оголосив про плани відправити другий авіаносець на Близький Схід наприкінці минулого тижня, продовжуючи погрожувати завдати удару по Ірану.
