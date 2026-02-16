$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 8692 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11128 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21050 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 20639 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41273 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24594 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28724 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34903 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37534 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Меню
Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці на тлі напруги зі США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Іранський Корпус вартових Ісламської революції розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці. Це відбувається на тлі зростання напруженості зі США та відновлення переговорів щодо ядерної програми.

Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці на тлі напруги зі США - ЗМІ

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) розпочав військово-морські навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці на тлі напруги зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

За даними іранських державних ЗМІ, інтенсивні військові навчання під назвою "Розумний контроль Ормузької протоки" мають на меті перевірити готовність оперативних сил до "можливих загроз безпеці та військових дій".

Ці військові навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США, як через ядерну програму Ірану, так і через його репресивну відповідь на антиурядові протести в країні минулого місяця.

Переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми нещодавно відновилися після того, як попередні провалилися, коли Ізраїль завдав ударів по Ірану в червні 2025 року, розпочавши 12-денну війну, в якій також США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.

У вівторок, 17 лютого, у швейцарській Женеві за посередництва Омана має відбутися новий раунд переговорів.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп оголосив про плани відправити другий авіаносець на Близький Схід наприкінці минулого тижня, продовжуючи погрожувати завдати удару по Ірану.

Ольга Розгон

