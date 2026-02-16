Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP

Пентагон у неділю повідомив, що американські військові піднялися на борт ще одного танкера "тіньового флоту", який перебуває під санкціями, в Індійському океані після відстеження судна з Карибського моря на тлі спроб припинити незаконне перевезення нафти, пов'язаної з Венесуелою. Як зазначає AP, "Veronica III" з 2023 року займалася перевезенням російської, іранської та венесуельської нафти, пише УНН.

Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення з моря та висадку на судно Veronica III без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM - повідомили у Пентагоні у X.

Деталі

Як зазначає AP, Венесуела кілька років стикалася з санкціями США щодо своєї нафти, покладаючись на "тіньовий флот" танкерів під хибними прапорами для контрабанди нафти до глобальних ланцюжків постачання. У грудні президент США Дональд Трамп розпорядився про карантин танкерів, які перебувають під санкціями, щоб чинити тиск на тодішнього президента Ніколаса Мадуро, перш ніж Мадуро був заарештований у січні під час американської військової операції.

У результаті рейду кілька танкерів залишили узбережжя Венесуели, включаючи судно, на борт якого піднялися в Індійському океані вночі, пише AP.

"Судно намагалося обійти карантин президента Трампа, сподіваючись вислизнути, - заявили в Пентагоні. - Ми відстежували його від Карибського моря до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили".

На відео, опублікованому Пентагоном, видно, як американські війська піднімаються на борт танкера.

Згідно з веб-сайтом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, пише видання, "Veronica III" - судно під панамським прапором, яке перебуває під санкціями США у зв'язку з Іраном. У неділю Панамське морське управління у короткій заяві повідомило, що судно більше не зареєстроване в країні і його реєстрацію було анульовано у грудні 2024 року.

"Veronica III", зазначає AP, залишила Венесуелу 3 січня, того ж дня, коли захопили Мадуро, з майже 2 мільйонами барелів нафти та мазуту, про що повідомило в неділю видання TankerTrackers.com.

"З 2023 року вона займалася перевезенням російської, іранської та венесуельської нафти", - ідеться в повідомленні організації.

Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers.com, заявив агентству Associated Press у січні, що його організація використала супутникові знімки та фотографії поверхні, щоб задокументувати, що щонайменше 16 танкерів залишили узбережжя Венесуели, порушуючи карантин.

Адміністрація Трампа захоплює танкери в межах ширших зусиль щодо встановлення контролю над венесуельською нафтою. Пентагон не уточнив у своєму повідомленні, чи був танкер Veronica III офіційно захоплений і переданий під контроль США, а пізніше в електронному листі агентству AP заявив, що він не має додаткової інформації, окрім цієї публікації.

Минулого тижня американські військові піднялися на борт іншого танкера в Індійському океані, Aquila II. За словами представника Пентагону, як пише AP, судно утримувалося доти, доки Сполучені Штати не вирішать його подальшу долю.

