Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Американські військові піднялися на борт танкера Veronica III в Індійському океані після відстеження судна з Карибського моря. Це є частиною зусиль США з припинення незаконного перевезення нафти, пов'язаної з Венесуелою.

Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP

Пентагон у неділю повідомив, що американські військові піднялися на борт ще одного танкера "тіньового флоту", який перебуває під санкціями, в Індійському океані після відстеження судна з Карибського моря на тлі спроб припинити незаконне перевезення нафти, пов'язаної з Венесуелою. Як зазначає AP, "Veronica III" з 2023 року займалася перевезенням російської, іранської та венесуельської нафти, пише УНН.

Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення з моря та висадку на судно Veronica III без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM

- повідомили у Пентагоні у X.

Деталі

Як зазначає AP, Венесуела кілька років стикалася з санкціями США щодо своєї нафти, покладаючись на "тіньовий флот" танкерів під хибними прапорами для контрабанди нафти до глобальних ланцюжків постачання. У грудні президент США Дональд Трамп розпорядився про карантин танкерів, які перебувають під санкціями, щоб чинити тиск на тодішнього президента Ніколаса Мадуро, перш ніж Мадуро був заарештований у січні під час американської військової операції.

У результаті рейду кілька танкерів залишили узбережжя Венесуели, включаючи судно, на борт якого піднялися в Індійському океані вночі, пише AP.

"Судно намагалося обійти карантин президента Трампа, сподіваючись вислизнути, - заявили в Пентагоні. - Ми відстежували його від Карибського моря до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили".

На відео, опублікованому Пентагоном, видно, як американські війська піднімаються на борт танкера.

Згідно з веб-сайтом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, пише видання, "Veronica III" - судно під панамським прапором, яке перебуває під санкціями США у зв'язку з Іраном. У неділю Панамське морське управління у короткій заяві повідомило, що судно більше не зареєстроване в країні і його реєстрацію було анульовано у грудні 2024 року.

"Veronica III", зазначає AP, залишила Венесуелу 3 січня, того ж дня, коли захопили Мадуро, з майже 2 мільйонами барелів нафти та мазуту, про що повідомило в неділю видання TankerTrackers.com.

"З 2023 року вона займалася перевезенням російської, іранської та венесуельської нафти", - ідеться в повідомленні організації.

Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers.com, заявив агентству Associated Press у січні, що його організація використала супутникові знімки та фотографії поверхні, щоб задокументувати, що щонайменше 16 танкерів залишили узбережжя Венесуели, порушуючи карантин.

Адміністрація Трампа захоплює танкери в межах ширших зусиль щодо встановлення контролю над венесуельською нафтою. Пентагон не уточнив у своєму повідомленні, чи був танкер Veronica III офіційно захоплений і переданий під контроль США, а пізніше в електронному листі агентству AP заявив, що він не має додаткової інформації, окрім цієї публікації.

Минулого тижня американські військові піднялися на борт іншого танкера в Індійському океані, Aquila II. За словами представника Пентагону, як пише AP, судно утримувалося доти, доки Сполучені Штати не вирішать його подальшу долю.

Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії14.02.26, 17:45 • 3802 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Санкції
Ассошіейтед Прес
Міністерство фінансів США
Панама
Пентагон
Венесуела
Дональд Трамп
Індійський океан
Сполучені Штати Америки
Іран