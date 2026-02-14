Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14:24 • 1830 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 6150 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 10498 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 10603 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 12618 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13371 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13290 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25474 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42350 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37412 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters14 лютого, 06:11 • 5740 перегляди
Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО14 лютого, 06:29 • 3860 перегляди
росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів14 лютого, 06:46 • 4020 перегляди
У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки14 лютого, 06:55 • 4346 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 8466 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 68055 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 100370 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 63432 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 81503 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 122404 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 8624 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 12531 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 15954 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 38579 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 37920 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі обговорив з колегами з країн Балтії та Північної Європи можливість конфіскації нафтових танкерів, пов’язаних із тіньовим флотом росії. Мета - посилити обмеження воєнної економіки москви.

Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з колегами з країн Балтії та Північної Європи, щоб обговорити можливість конфіскації нафтових танкерів, пов’язаних із тіньовим флотом росії. Європа прагне посилити обмеження воєнної економіки москви майже через чотири роки після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зустріч Об’єднаних експедиційних сил відбулася на під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За попередньою інформацією, об’єднані експедиційні сили - це група з 10 країн, які мають спільні зобов’язання щодо Північної Атлантики та Балтійського моря.

Зустріч підкреслила зростаючу готовність союзних країн зробити більше для скорочення доходів, що фінансують війну президента росії Володимира Путіна в Україні. Війська Путіна досягли дороговартісних, але стабільних успіхів в Україні останніми місяцями

- пише видання.

Атмосфера та розуміння полягали в тому, що нам потрібно бути більш проактивними

- сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур в інтерв’ю після участі у зустрічі.

Він додав, що країни, які надають прапори суднам тіньового флоту, повинні знати, що існують "заходи, які можуть бути вжиті іншими країнами".

Водночас Певкур зазначив, що перед ухваленням рішень потрібні додаткові обговорення, тоді як міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що деякі країни залишаються обережними через "страх ескалації".

Додатково

Об’єднані експедиційні сили можуть посилити заборону США на перевезення танкерів до Венесуели та з неї після захоплення президента Ніколас Мадуро. Кілька таких суден мали зв’язки з росією.

Тіньовий флот - це приблизно з 1500 танкерів, які використовують фальшиві прапори, щоб виглядати законними, не дотримуючись правил. Понад 600 із них уже перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США через зв’язки з росією.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 91 морського судна тіньового флоту рф. Ці судна використовувалися для транспортування нафти в обхід санкцій.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Гілі
Ніколас Мадуро
Ханно Певкур
Bloomberg
Венесуела
Атлантичний океан
Балтійське море
Європейський Союз
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна