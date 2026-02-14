Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі обговорив з колегами з країн Балтії та Північної Європи можливість конфіскації нафтових танкерів, пов’язаних із тіньовим флотом росії. Мета - посилити обмеження воєнної економіки москви.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з колегами з країн Балтії та Північної Європи, щоб обговорити можливість конфіскації нафтових танкерів, пов’язаних із тіньовим флотом росії. Європа прагне посилити обмеження воєнної економіки москви майже через чотири роки після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН. Деталі Зустріч Об’єднаних експедиційних сил відбулася на під час Мюнхенської конференції з безпеки. За попередньою інформацією, об’єднані експедиційні сили - це група з 10 країн, які мають спільні зобов’язання щодо Північної Атлантики та Балтійського моря. Зустріч підкреслила зростаючу готовність союзних країн зробити більше для скорочення доходів, що фінансують війну президента росії Володимира Путіна в Україні. Війська Путіна досягли дороговартісних, але стабільних успіхів в Україні останніми місяцями - пише видання. Атмосфера та розуміння полягали в тому, що нам потрібно бути більш проактивними - сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур в інтерв’ю після участі у зустрічі. Він додав, що країни, які надають прапори суднам тіньового флоту, повинні знати, що існують "заходи, які можуть бути вжиті іншими країнами". Водночас Певкур зазначив, що перед ухваленням рішень потрібні додаткові обговорення, тоді як міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що деякі країни залишаються обережними через "страх ескалації". Додатково Об’єднані експедиційні сили можуть посилити заборону США на перевезення танкерів до Венесуели та з неї після захоплення президента Ніколас Мадуро. Кілька таких суден мали зв’язки з росією. Тіньовий флот - це приблизно з 1500 танкерів, які використовують фальшиві прапори, щоб виглядати законними, не дотримуючись правил. Понад 600 із них уже перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США через зв’язки з росією. Нагадаємо Президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 91 морського судна тіньового флоту рф. Ці судна використовувалися для транспортування нафти в обхід санкцій.